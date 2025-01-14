Об этом сообщил представитель ведомства, подчеркнув, что возможности будут использованы, когда они понадобятся.

С 7 января 2025 года в Калифорнии распространяются лесные пожары. С тех пор местные власти уже привлекли к тушению пожаров почти тысячу заключённых, а также получили предложение от Киева по отправке 150 украинских пожарных. В то же время американский бизнесмен Илон Маск связывает причину распространения пожаров не с климатическими изменениями, а безответственностью властей штата.

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер ответил на вопрос журналистов, как реагирует Пентагон на лесные пожары в Калифорнии. По его словам, сейчас в состояние полной готовности привели 1,8 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии, а также 500 морских пехотинцев. Из техники, в готовность привели восемь военно-транспортных самолётов C-130, десять вертолётов. Однако эти силы пока ещё не были привлечены к ликвидации стихийных бедствий.

Райдер объясняет, что Пентагон делает всё возможное, чтобы поддержать потребности местных властей. При этом он акцентирует внимание, что выделяемые Калифорнии ресурсы необходимо задействовать так, чтобы синхронизировать возможности, а не создать новые проблемы из-за плохой координации действий.

Патрик Райдер заключил, что военные продолжат внимательно следить за ситуацией с лесными пожарами в Калифорнии и как только местные власти запросят использование военных средств - они станут им доступны.

Ещё в 2020 году Корпус морской пехоты Соединённых Штатов Америки проходил обучение по тушению очагов возгораний на фоне бушевавших тогда лесных пожаров.