По его мнению, дело далеко не в климатических изменениях, как это пытались подать местные власти.

Илон Маск, американский бизнесмен и ближайший соратник новоизбранного американского президента, прокомментировал события в штате Калифорния, где власти столкнулись с лесными пожарами. Изначально калифорнийские власти пытались объяснить причину возникновения пожаров климатическими изменениями, но Маск видит её в другом.

Американский бизнесмен объясняет, что если бы изменение климата было основной причиной возникновения пожаров, то в штате Техас, где площадь лесов в два раза больше, ситуация была бы значительно хуже.

По его мнению, настоящая причина заключается в безответственности местных властей. Илон Маск считает, что пожары распространились из-за недостаточного противопожарного разрыва между зданиями (расстояние между зданиями, которое не позволяет огню распространиться дальше). Помимо этого в районах, ставших очагами пожаров, не были расчищены кустарники и не обеспечено необходимое для тушения водоснабжение.

В конечном итоге Маск считает виновными в катастрофических последствиях не климатические изменения, а бесхозяйственность на всех трёх административных уровнях - штата, округа и города.

Лесные пожары в Калифорнии начались 7 января и охватили крупные престижные районы, тем самым нанеся существенный финансовый ущерб владельцам частной собственности и унеся жизни десятков американцев. Пока что непонятно, когда удастся ликвидировать возгорания. Известно, что к тушению пожаров местные власти уже привлекли почти тысячу заключённых из пожарных лагерей, а в Киеве предложили свою помощь.