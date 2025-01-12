Они подрабатывают пожарными на добровольной основе, одновременно отбывая тюремный срок.

Издание Newsweek, ссылаясь на Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR), пишет, что местные власти на добровольной основе привлекли к тушению пожаров в штате почти тысячу заключённых, которые действуют от лица так называемых «пожарных лагерей» CDCR.

Отмечается, что лица, совершившие преступления небольшой тяжести, сейчас работают над возведением линий, которые должны предотвратить распространение огня на другие участки земли. Всего в этих мероприятиях задействовано 939 человек, которые отбывают своё наказание в специальных трудовых лагерях. Обязательным условием для работы в пожарных лагерях является оставшийся срок для освобождения - менее пяти лет.

Во время тушения пожаров заключённым ежедневно выплачивают от 5,80 до 10,24 долларов с возможностью дополнительной выплаты на сумму один доллар в час в случае активного участия в ликвидации последствий стихийного бедствия. Несмотря на то, что фактически программа пожарных лагерей CDCR помогает заключённым в реабилитации и позволяет им подработать, есть и те, кто критикует её, поскольку власти подвергают опасности лиц, обладающих минимальным уровнем безопасности, в отличие от пожарных.

Для понимания, профессиональный пожарный в Соединённых Штатах Америки может зарабатывать от 60 до 100 тысяч долларов в зависимости от штата. В случае с Калифорнией - зарплата доходит до верхней границы. Заключённый, который 365 дней в году работает в пожарных лагерях и в общей сложности непосредственно привлекался к тушению пожаров в течение полутора тысячи часов, получит за год около пяти тысяч долларов.

Представитель CDCR в комментарии Newsweek утверждает, что заключённые гордятся тем, что их привлекли к тушению пожаров в Калифорнии. Помимо этого добровольцев привлекают к устранению и других стихийных бедствий, в том числе оползней и наводнений. Чиновник подчеркнул, что только в этом году при помощи заключённых удалось предотвратить распространение пожаров в Лос-Анджелесе на более чем 120 километрах², хотя ситуация по-прежнему является неконтролируемой.