По его словам, украинские власти готовы выделить 150 пожарных.

Владимир Зеленский в своём видеообращении прокомментировал ситуацию с пожарами в штате Калифорния, убытки от которых оценивают как минимум в 150 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что ситуация в регионе тяжёлая, а украинцы могут помочь американцам защитить их жизнь.

По словам украинского политика, вчера он поручил министру внутренних дел (департамент чрезвычайных ситуаций входит в состав данного министерства) и украинским дипломатам проработать возможность участия украинских спасателей в тушении калифорнийских пожаров.

Как утверждает Зеленский, сейчас по соответствующим каналам Киев предложил Вашингтону помощь в тушении пожаров. Для этого украинское правительство готово выделить 150 подготовленных пожарных. При этом остаётся непонятным, согласятся ли американские власти профинансировать командировку украинских пожарных, ведь, очевидно, Киев вряд ли оплатит своим сотрудникам перелёт в Соединённые Штаты Америки.

Ранее уже была новость о том, что власти Калифорнии привлекают к тушению пожаров заключённых, которые отбывают наказание в составе пожарных лагерей. Такая форма труда позволяет им получать небольшое материальное вознаграждение и отбывать срок альтернативным образом.