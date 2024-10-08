Словацкий политик против членства страны в НАТО, но готов поддерживать её евроинтеграцию.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приложит все политические усилия, чтобы не допустить вступление Украины в НАТО. Несмотря на такие яростные заявления, Братислава поддерживает намерения Киева вступить в Европейский союз, что подтверждается новым заявлением словацкого политика.

На встрече с премье-министром Украины глава словацкого правительства признал, что Словакия действительно «холодно» относится к вопросу членства украинского государства в НАТО, но на 100% поддерживает намерения Киева интегрироваться в состав Европейского союза. Он подчеркнул, что Братислава активно поддерживает действия украинских властей по вступлению в европейское сообщество.

Фицо добавил, что в Европейском союзе будут страны, которые постараются замедлить процесс вступления Украины в Европейский союз. Однако, как отметил словацкий политик, конкретно Братислава не будет препятствовать вступлению страны в сообщество. Тем не менее, процесс евроинтеграции зависит в многом от Киева и проводимых им реформ - заключил он.

Ранее стало известно, что Словакия будет просить у Киева не прекращать транзит российского газа через украинские территории. Братислава полностью зависит от поставок российских энергоносителей и, соответственно, украинского транзита.