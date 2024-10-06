Страна полностью зависит от поставок российского газа.

Известно, что со следующего года транзит российского газа через украинские территории будет прекращён. Киев готов продолжить транзит только в случае, если инициатива поступит от Европейского союза и Украина не будет упоминаться в каких-либо договорах с Россией. Как вариант, украинская газотранспортная система может быть на долгосрочный период арендована Брюсселем, который уже будет распоряжаться ей, импортируя газ или храня его. Пока что подобных предложений не поступало.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого приводит местное издание Aktuality, заявил, что будет убеждать «украинских партнёров» не прекращать транзит российского газа, используя свою инфраструктуру для импорта энергоносителей в Европу. Он добавил, что если Киев желает сохранить газотранспортную инфраструктуру Украины, то ему следует продолжать её эксплуатацию.

По словам главы словацкого правительства, от этой сделки выигрывает как Словакия, так и Украина, ведь транзит газа пополняет украинский бюджет. Он выразил надежду, что Киев поступит дружественно, ведь Братислава поддерживает евроинтеграцию украинского государства.

Примечательно, что в своих словах Роберт Фицо избегал упоминания «российский газ», говоря именно о «сохранении транзита» через украинские территории. Однако всем известно, какой газ транспортируется через Украину в Европу.