В то же время он не против интеграции страны в Европейский союз.

Недавно издание Financial Times писало об обсуждении на Западе варианта, при котором Украина вступит в НАТО, но будет вынуждена отказаться от возвращения территорий военным путём. Очевидно, что процедуру вступления в североатлантический никто не отменяет и Киеву необходимо будет получить согласие всех стран-участников.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он и депутаты от его политической партии «Направление — социальная демократия» не поддержат в парламенте утверждение членства Украины в НАТО. Он подчеркнул, что Киеву не получить членство в североатлантическом альянсе без ратификации заявки всеми странами-участниками.

По словам главы словацкого правительства, вступление Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне. Он пообещал, что пока возглавляет правительство, обеспечит всё для того, чтобы сохранить политический контроль над ситуацией и не допустить ратификации заявления Киева на вступление в североатлантический альянс. В то же время политик не против интеграции Украины в Европейский союз, а наоборот - поддерживает её намерения по евроинтеграции.

Впрочем, стоит отметить, что в Офисе президента Украины уже отвергли возможность отказа от каких-либо территорий взамен на членство в НАТО. Более того, не стоит забывать, что основным противником вступления Украины в североатлантический альянс являются Соединённые Штаты Америки, о чём неоднократно говорили представители украинской власти.