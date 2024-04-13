FT: Запад не хочет поставлять ВСУ новые ЗРК Patriot, опасаясь за собственную обороноспособность
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В этом месяце Киев отчётливо дал понять, что поставка зенитно-ракетных комплексов Patriot является приоритетом, поскольку системы могут позволить защитить критическую инфраструктуру страны и усложнить работу носителей российских фугасных авиационных бомб в зоне боевых действий, которые будут вынуждены снизить интенсивность бомбардировок позиций украинских военных, чтобы не стать целью для противовоздушной обороны.
Несмотря на это, на Западе так и не могут решиться на поставку новых американских систем, о чём пишет издание Financial Times. Поставившая две батареи Patriot Германия уже сообщила, что Киев не получит от них новые системы, но Берлин готов искать поставщиков среди стран-эксплуатантов. Другие страны, имеющие малочисленное количество американских пусковых установок, тоже не заинтересованы в поставках Киеву в ущерб собственной обороноспособности.
Сейчас речь фактически идёт о том, какие именно страны Запада готовы пожертвовать собственной обороноспособностью, чтобы удовлетворить военные нужды Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство нашло две свободные батареи американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и один итальянский комплекс SAMP-T.
«Мы точно знаем, где и что находится», - добавил он.
Украинский министр утверждает, что по этому вопросу идут активные переговоры. В то же время он указал на то, что если бы страны были готовы к поставкам, то этот вопрос решился бы в течение нескольких недель. Кулеба подчеркнул и роль Соединённых Штатов Америки в поставках, так как системы американского производства и на их передачу необходимо разрешение Вашингтона.
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