В этом месяце Киев отчётливо дал понять, что поставка зенитно-ракетных комплексов Patriot является приоритетом, поскольку системы могут позволить защитить критическую инфраструктуру страны и усложнить работу носителей российских фугасных авиационных бомб в зоне боевых действий, которые будут вынуждены снизить интенсивность бомбардировок позиций украинских военных, чтобы не стать целью для противовоздушной обороны.

Несмотря на это, на Западе так и не могут решиться на поставку новых американских систем, о чём пишет издание Financial Times. Поставившая две батареи Patriot Германия уже сообщила, что Киев не получит от них новые системы, но Берлин готов искать поставщиков среди стран-эксплуатантов. Другие страны, имеющие малочисленное количество американских пусковых установок, тоже не заинтересованы в поставках Киеву в ущерб собственной обороноспособности.

Сейчас речь фактически идёт о том, какие именно страны Запада готовы пожертвовать собственной обороноспособностью, чтобы удовлетворить военные нужды Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство нашло две свободные батареи американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и один итальянский комплекс SAMP-T.

«Мы точно знаем, где и что находится», - добавил он.

Украинский министр утверждает, что по этому вопросу идут активные переговоры. В то же время он указал на то, что если бы страны были готовы к поставкам, то этот вопрос решился бы в течение нескольких недель. Кулеба подчеркнул и роль Соединённых Штатов Америки в поставках, так как системы американского производства и на их передачу необходимо разрешение Вашингтона.