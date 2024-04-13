Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

FT: Запад не хочет поставлять ВСУ новые ЗРК Patriot, опасаясь за собственную обороноспособность

В Киеве сейчас настаивают на поставках американских систем ПВО.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

В этом месяце Киев отчётливо дал понять, что поставка зенитно-ракетных комплексов Patriot является приоритетом, поскольку системы могут позволить защитить критическую инфраструктуру страны и усложнить работу носителей российских фугасных авиационных бомб в зоне боевых действий, которые будут вынуждены снизить интенсивность бомбардировок позиций украинских военных, чтобы не стать целью для противовоздушной обороны.

Несмотря на это, на Западе так и не могут решиться на поставку новых американских систем, о чём пишет издание Financial Times. Поставившая две батареи Patriot Германия уже сообщила, что Киев не получит от них новые системы, но Берлин готов искать поставщиков среди стран-эксплуатантов. Другие страны, имеющие малочисленное количество американских пусковых установок, тоже не заинтересованы в поставках Киеву в ущерб собственной обороноспособности.

Сейчас речь фактически идёт о том, какие именно страны Запада готовы пожертвовать собственной обороноспособностью, чтобы удовлетворить военные нужды Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство нашло две свободные батареи американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и один итальянский комплекс SAMP-T.

«Мы точно знаем, где и что находится», - добавил он.

Украинский министр утверждает, что по этому вопросу идут активные переговоры. В то же время он указал на то, что если бы страны были готовы к поставкам, то этот вопрос решился бы в течение нескольких недель. Кулеба подчеркнул и роль Соединённых Штатов Америки в поставках, так как системы американского производства и на их передачу необходимо разрешение Вашингтона.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

украина patriot
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
23
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
Обновление Google Фото: новая функция для очистки места в памяти
3
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
3
На российском заводе начали собирать авиадвигатели с помощью очков дополненной реальности
1
Samsung может выпустить обновление One UI 6.1 для более старых телефонов на следующей неделе
3
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
4
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
Разработка неофициального ремастера GTA Vice City на основе GTA IV переходит к завершающему этапу
2
В Великобритании пользователь Reddit заказал в интернет-магазине RTX 4070 ti, а получил RTX 3050
2
Обновлённый электромобиль Mercedes-Benz EQS научился отключать переднюю ось для экономии заряда
+
Intel прекратит выпуск коробочных процессоров Сore 13-го поколения с разблокированным множителем
1
Исследователи обнаружили первый вирус, полностью сгенерированный искусственным интеллектом
+
Большинство поляков выступают против отправки западных войск на Украину
+
Исследование Cloudflare показало ощутимое влияние недавнего солнечного затмения на интернет-трафик
+
На заводе "Вымпел" стартовало строительство корабля "Владимир Пялов" для российского флота
+
Подтверждены размер батареи, скорость зарядки и оценка в AnTuTu смартфонов iQOO серии Z
+
AMD выпустила процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F
3
Ноутбуки с технологией SINA используются секретными службами для безопасности данных
+
Foxconn позаимствует у Huawei структуру управления со сменными генеральными директорами
+

Популярные статьи

Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
9
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
156
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
9
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
84
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
204
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
20
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
16
О том как Арабские Эмираты из пустыни создали богатую страну
5
Redmi и Realme с интервалом в сутки анонсировали свои «народные» субфлагманы
1
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
40

Сейчас обсуждают

Aleksei Didenko
06:10
Иди в бенчи играй, в играх интел глючит
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Такой то
06:10
наблюдают миллиарды лет наверное
Учёные рассказали, когда Солнце поглотит Землю и превратится в белого карлика
Aleksei Didenko
06:03
Владельцам процессоров интел только в бенчи играть
NVIDIA просит владельцев процессоров Raptor Lake сообщать о проблемах со стабильностью в Intel
Вячеслав Эрин
05:57
бп чифтек, смарт поко, видик 3080ти gaming x trio переделал в suprim x, внешне:) не прошивал еще от суприма, сыкотно
Список технологических компаний и брендов, заслуживших у меня доверие
Вячеслав Эрин
05:55
msi кроме цена качество, еще и стиль. у них стильные карты и матплаты
Список технологических компаний и брендов, заслуживших у меня доверие
Бот_Пригожина_03081
05:52
Наркокомандующий в начале года говорил, что в ВСУ 880 тысяч служит. Куда они подевались, что в бригадах такой некомплект образовался?
Офицер ВСУ: Необходимо мобилизовать 350 тысяч человек для укомплектования бригад
fynjy_2005
05:41
взял 14 и 16 малость бу и огонь)
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
fynjy_2005
05:38
"Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один". потому что я не разбираюсь в железе? потому что я еб..н?и т.п. Автор позорник, не особо разбирающийся в ...
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Мухамед Иванов
05:36
Как думаешь, такие тяги норм для выхода в свет?
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Мухамед Иванов
05:31
Вот такие подкрадули буду брать
Кимберлитовые вулканы, извергающие алмазы, могут вернуться к жизни в любой момент, считают петрологи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем