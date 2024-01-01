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На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году

Британские и американские эксперты рассказали, как они видят развитие российско-украинского конфликта в следующем году, учитывая текущую ситуацию и почти двухлетний опыт боевых действий.
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Вступление

Итоги летнего контрнаступления Вооружённых сил Украины не оправдали надежды как украинских властей, так и их западных партнёров. На текущий момент российская армия продолжает контролировать около 18% украинских территорий, постепенно пытаясь перехватить инициативу в зоне боевых действий.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский сообщил о получении на Ставке Верховного Главнокомандующего военного плана на следующий год. Он также отметил, что в следующем году будет происходить много новых решений - глобальных решений, и Украине нужно иметь возможность повлиять на них, чтобы достичь своих целей.

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Ряд западных экспертов из Великобритании и Соединённых Штатов Америки рассказали, какими они видят боевые действия в новом 2024 году.

Барбара Санчетта: «Боевые действия затянутся, но не будут идти вечно»

Доктор Барбара Санчетта из Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона рассказала о своём видении боевых действий, которые, по её мнению, так или иначе не могут идти вечно. Она специализируется на вопросах Холодной войны, её последствиях, разрядке международной напряжённости между Соединёнными Штатами Америки и Советским союзом, а также трансатлантических отношениях. Написала несколько собственных работ на эту тему:

  • Transatlantic Relations since 1945: An Introduction (2012 год);
  • The Transformation of American International Power in the 1970s (2013 год)

Британский аналитик не видит перспектив скорого окончания боевых действий и подчёркивает, что позиция российского президента Владимира Путина, сравнивая с 2022 годом, стала только сильнее. Ситуация на поле боя остаётся неопределённой: украинская армия остановила своё наступление, не добившись прорыва, но и российская армия не смогла похвастаться большими военными успехами.

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Удивительное единство Запада, продемонстрированное в начале военной фазы российско-украинского конфликта, пошатнулось, а военная помощь от Соединённых Штатов Америки практически прекратилась, когда в Европейском союзе любое важное решение по Украине может быть заблокировано одним голосом Венгрии. Вся эта ситуация лишь играет на руку российскому руководству и убеждает общественность в готовности России к затяжным боевым действиям.

Барбара Санчетта не считает возможным кардинальный переворот во внешней политики Соединённых Штатов Америки, ведь даже если набирающий популярность возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах, он не сможет единолично уничтожить НАТО, приняв решение покинуть североатлантический альянс.

Возникшие трудности в единстве Запада несомненно создадут дополнительные сложности для Украины в 2024 году, а боевые действия затянутся на весь год. Учитывая, что резких изменений во внутренней политики России ожидать не стоит, а приближающийся раскол среди западных стран подбадривает пророссийские настроения, единственный способ завершить конфликт - переговоры, от которых пока что обе стороны отказываются из-за разногласий.

Майкл Кларк: «Впереди год консолидации как для Киева, так и для Москвы»

Профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа и бывший генеральный директор Королевского Объединённого института оборонных исследований Майкл Кларк видит возвращение эпохи индустриальной борьбы, когда экономика воюющих государств частично или полностью переходит на военные рельсы.

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По словам британского аналитика, оборонный бюджет России в сравнении с 2021 годом вырос втрое и в следующем году составит 30% государственных расходов. Следующий год покажет, сможет ли российское государство удовлетворить свои потребности индустриальной эпохи за счёт собственного производства и иностранного в Иране и Северной Корее.

За прошедший год линия боевого соприкосновения не потерпела больших изменений, но и говорить, что боевые действия зашли в тупик будет неправильно. Обе стороны готовы воевать до конца.

Кларк допускает, что Россия может попробовать продвинуться по всей линии боевого соприкосновения, сделав приоритетом наступление на Донбассе. Украина же может воспользоваться своим успехом в Чёрном море, продолжив выводить из равновесия российских властей, устраивая им больше «военных сюрпризов»

Большого наступления аналитик не предвидит ни для российской, ни для украинской армии. У России не хватает технических и людских ресурсов в достаточном количестве для начала стратегического наступления, для их восстановления необходимо чуть более года. Украина же испытывает потребность в поставках с Запада, с которыми сейчас есть определённые перебои.

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Течение этого конфликта в следующем году будет определяться в Киеве, Москве, Вашингтоне, Брюсселе, Пекине, Тегеране и Пхеньяне больше, чем в той же Авдеевке, Токмаке, Краматорске и других опустошённых боевыми действиями направлениях - заключил эксперт.

Бен Ходжес: «Украина сконцентрирует давление в Крыму»

Экс-главнокомандующий Армии Соединённых Штатов Америки в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, призывавший американское руководство передать Украине дальнобойные ракеты для нанесения ударов по Крыму, сообщает об отсутствии у России решительного прорывного потенциала для полного захвата Украины. Все её действия сосредоточены на обороне уже подконтрольных территорий и надеждах, что в один момент Украина будет полностью брошена Западом.

Американский генерал уверен, что уже в начале 2024 года Конгресс сможет согласовать финансирование Украины, которое будет потрачено для покрытия расходов украинских властей и выделения новых пакетов военной помощи.

Он рассчитывает на следующие шаги от Украины в новом году:

  1. восстановление подразделений, истощённых месяцами боевых действий;
  2. усовершенствования системы мобилизации;
  3. увеличение собственного производства боеприпасов и техники;
  4. преодоление российского превосходства в средствах радиоэлектронной борьбы.

Ходжес ожидает, что уже к началу лета украинская армия применит американские истребители F-16 и они действительно увеличат возможности Украины в противостоянии российской авиации, о чём неоднократно обещали в Киеве. При этом «решающей территорией» он считает Крым, который может стать целью №1 для украинской армии: Украина сделает всё возможное для продолжения давления на россиян, предпримет попытки сделать полуостров неприспособленным для размещения Черноморского флота в Севастополе, нескольких авиабаз Военно-космических сил и материально-технической базы в Джанкое.

Надежды американского генерала, что украинцам удастся это сделать, связаны тем, как Украина вывела треть своего флота после удара всего тремя британскими ракетами Storm Shadow. Главная проблема - ограниченность украинских ресурсов, в особенности что касается артиллерийских боеприпасов и высокоточного оружия большой дальности.

Заключение

По большей степени мнения аналитиков сводятся к тому, что ни одна из сторон не имеет достаточных ресурсов для крупного наступления. При этом какие-то локальные территориальные изменения вдоль линии боевого соприкосновения будут происходить.

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Конечный результат российско-украинского конфликта будет определён не на поле боя, а в кабинетах политического руководства крупных государств, а 2024 год станет лишь ещё одним испытанием для Украины и вызовом для Запада. Связано это с тем, что на текущий момент ни у одного из государств нет достаточных ресурсов для крупного наступления, а битвы за небольшие города и посёлки обходятся порой дороже, чем когда-то за крупные областные центры.

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