«Следующий год будет временем многих решений - глобальных решений, и Украине нужно иметь возможность на них влиять, чтобы иметь возможность добиваться своих целей», - заявил украинский президент.

Ещё в конце ноября скандальный украинский депутат из комитета по вопросам обороны Марьяна Безуглая, призывавшая мобилизовать женщин, раскритиковала Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины за отсутствие военного плана на следующий год при присутствующих требованиях по мобилизации украинцев.

Сейчас же украинский президент Владимир Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале пост на английском языке, где рассказал о проведении Ставки Верховного Главнокомандующего. В ходе неё были подведены итоги года на поле боя и заслушаны доклады военной и внешней разведки, об общих военно-политических ожиданиях и событиях в мире.

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По словам Зеленского, ему был представлен военный план на 2024 год. Он отметил, что понятное дело в следующем году будет происходит много решений - глобальных решений, и Украине нужно иметь возможность влиять на них, пытаясь тем самым добиться своих целей.

«Мы будем бороться за свое влияние, за справедливость для Украины», - добавил он.

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Он также поблагодарил международных партнёров и украинских военных за то, что они находятся вместе с Украиной с 24 февраля 2022 года.