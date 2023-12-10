«Нам очень нужна помощь. Проще говоря, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы это сделаем, мы умрем. И если мир устанет, они просто позволят нам умереть», - подчеркнула она.

Жена украинского президента Елена Зеленский в интервью BBC высказалась по поводу важности дальнейшей военной помощи Украине от Запада. Стоит напомнить, что недавно в Сенате Конгресса Соединённых Штатов Америки не смогли утвердить законопроект для обсуждения финансирования украинцев на следующий год.

По словам Зеленской, украинцам грозит «смертельная опасность», если на Западе вовремя не продлят финансовую поддержку. Первая леди подчёркивает необходимость продолжения иностранной помощи.

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Елене Зеленской больно видеть, как на Западе угасает страстная готовность помочь Украине, благодаря чему страна вела боевые действия в текущем и прошлом году. Усталость Запада может привести к тому, что мир позволит украинцам умереть.

«Для нас это вопрос жизни», - заключила она.

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Ранее жена украинского президента Владимира Зеленского заявила, что не хотела, чтобы её муж шёл на второй срок. Вместо этого она бы предпочла уехать куда-то в отпуск с семьёй вчетвером. При этом отмена президентских выборов в Украине на время военного положения говорит о не судьбе сбыться её желаниям.