Известно, что президентских выборов в стране будет из-за военного положения.

Несколько месяцев назад появилась информация о том, что Запад якобы начал оказывать давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы он провёл президентские выборы и обеспечил сохранение всех демократических институтов в стране. Такое решение ряд украинских официальных лиц назвали невозможным, объяснив почему. Сам Зеленский отрицает давление от Запада по этому вопросу.

Главный редактор The Economist Занни Минтон Беддос сообщает, что Елена Зеленская, жена украинского президента, с которой она говорила в сентябре, не хочет, чтобы её муж оставался президентом на второй, третий и так далее срок. Жена Зеленского предпочла бы, чтобы они после окончания боевых действий отправились куда-то в отпуск, но главное - вчетвером, всей семьёй.

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Однако на текущий момент такие перспективы невозможны. Украинские власти официально объявили, что никаких президентских выборов не будет, потому что на данный момент это нереализуемо из-за военного положения. Украинское законодательство исключает проведение выборов в стране на момент военного или чрезвычайного положения.