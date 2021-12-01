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Доброго времени суток! Вопрос об использовании мобильных GPU от NVIDIA 1000 линейки на десктопных видеокартах считаю закрытым.

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Спойлер - всё работает, можно играть, можно майнить, всё что душе угодно.

Итак, началось всё с того, что мне в руки попал GPU N17e-g2-A1 - это аналог десктопной версии GP104-200-A1. Из более-менее комплектных десктопных видеокарт у меня была GTX1070 mini вендора Gigabyte. На ней и буду проводить эксперименты)

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Видеопамять я использовал Samsung FB-HC25, соответственно поменяв конфигурацию страпов.

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Кстати, можно заметить, что я демонтировал дросселя возле фазы питания видеопамяти и установил предохранитель на 10а это превентивное мероприятие для минимизации возможных прогаров в следствии короткого замыкания и прогара транзистора верхнего плеча видеопамяти.

Соответственно, если мы попытаемся оставить "родной" биос от десктопной версии 1070, по получим ошибку в момент вычитки биос, так как ID мобильного и десктопного GPU не совпадают, в принципе такой же эффект мы получим и при попытке модифицировать десктопный биос (на текущий момент не представляется возможным).

В сухом остатке мои действия ограничены имеющимися биосами от видеокарт формата MXM с установленным на них N17e-g2.

Рандомный биос прошит - есть картинка, при установке драйвера соответственно ошибка 43. Но так просто сдаваться не хотелось. Собрав все крохи информации о возможных переделках, я пришел к выводу, что возможно не в каждом биос от видеокарт формата MXM прописаны тайминги/частоты для всех типов поддерживаемой видеопамяти. И спустя пару минут просмотра фотографий/тематических форумов я нашел фото видеокарты MXM с N17e-g2 вендора MSI, на которой применена такая же видеопамять как у меня и имеется наклейка с версией биос))

К счастью, на techpowerup имелся дамп данного биос. Прошив им свою видеокарту "франкенштейн", я загрузился в виндовс и после модификации стандартных драйверов Nvidia, уже не увидел 43 ошибку)) Значит я на правильном пути!

Отлично, название 1070m, я назвал сам, в принципе можно назвать как угодно, во время модификации драйверов.

Но дальше ждал небольшой подвох -

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первое - управление кулеров отсутствует, так как в ноутбуке данную функцию выполняет мультиконтроллер

второе - из двух DVI-D изо выводится только с одного, работает HDMI и не работает DisplayPort.

третье - мониторинг потребления показывает "попугаев" в 8 ватт

четвертое - происходит перезагрузка ПК при нагрузке

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Отчаиваться еще рано, первый и второй пункт не критичен, а вот третий и четвертый буду исправлять.

Итак, четвертый пункт вытекает из третьего, так ка микросхема мониторинга потребления ina3221, передает в GPU недостоверную информацию и немного "обалдевший" GPU от такого расклада дает команду на перезагрузку ПК.

Изучив принципиальные схемы на ноутбуки, где применен данный GPU и десктопные видеокарты с GP104-200, я нашел, где скрывается этот подвох))

А именно - распределение и номиналы токоизмерительных шунтов. На ноутбучных решениях не применяются шунты номиналом 2 миллиома, а применяется только 5 миллиомные.

Соответственно номинал токоизмерительного шунта я поменял.

А также пришлось поменять местами два входа на ina3221 по токоизмерительным шунтам. Так как в ноутбучном варианте 1 шунт, который идет через 10 омные резисторы поступает на 11 12 вход, а 2 шунт который идет последующем, также через 10 омные резисторы поступает на 14 15 вход. В моем же случае (на десктопной видеокарте) происходит наоборот - 1 шунт идет на первый второй вывод.

Поэтому пришлось менять расположение 1 и 2 вывода ina3221 с 11 и 12.

После того как я это провел, потребление видеокарты увеличилась, оно стало порядка 100 ватт, но под конец теста Superposition все равно видеокарта продолжала отправлять в ребут компьютер.

Чисто экспериментальным путем я подобрал два номинала токоизмерительных резисторов по 14 и 15 выводу, так как показания именно по этому шунту оставались 1 ватт, при общем потреблении видеокарты 100 ватт. Изначально были установлены по 20 ом, пришлось поставить 500 ом и если я не ошибаюсь 20 ом и стабилизировать тем самым потребление по этому каналу на уровне 30 ватт.

И всё)) теперь остались только тесты)

В майнинг может)

Тест Superposition

Достойный результат) и собственно игры

Лара играется на уровне десктопного аналога)

Кто хочет посмотреть видео - прошу на мой канал





На этом в принципе всё, надеюсь, будет полезным)