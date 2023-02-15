MLLSE RTX 2060 Super с Али. Часть 3. Доработка радиатора
Приболел чуток — ну не играть же сидеть, в самом то деле? Так что продолжаем дорабатывать видеокарту напильником!
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Сразу сделаю PS к предыдущим статьям, да и к этой в самом начале! Много комментов про «купить нормальное и не издеваться над железками». Я как-то считал, что термин из названия сайта именно про издевательства. Выпилить лобзиком, доработать напильником, залить антифризом с азотом, поднять напряжение для отопления дома. В общем запустить железку чтобы работало так, как производитель даже в страшном сне не видел. Попутно спалив ее для всеобщей радости читателей… И вообще: что бы вы тут читали, раз уж открыли?
Это прямое продолжение Части 1 и Части 2. 80% полезного именно там.
В последний раз с доработками уперлись наглухо в маленький радиатор, который ни с какими танцами и бубном уже не собирался отводить больше тепла. А поскольку я болею и самые дурные идеи мне запрещать совершенно некому — будем увеличивать радиатор! В наше время с общемировым дефицитом ресурсов у каждого дома должны быть запасы меди, серебра, золота…
Из листика чистой меди толщиной 0.2мм и будем делать дополнительные ребра охлаждения. Именно такая толщина ребер у медного радиатора Thermaltake V1 под 775 сокет (я его допилил в буквальном смысле напильником под 1150 сокет и он до сих пор трудится в детском компьютере). Такая толщина имеет большой плюс: легко гнется, режется простыми ножницами, развальцовывается любым твердым предметом (задом сверла удобно юбку у отверстия делать). Из минусов — совершенно невозможно сделать что-то красиво, все жеваное как фольга от шоколадки.
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В общем вечерком сделал пару пластин на коленке и с помощью какой-то матери засунул сверху карты. Результат вроде есть, но вроде как бы и нет. Близко к гомеопатическому. Хотя пластины теплые, значит как то работают. Кстати очень удобно и быстро получается доступ к радиатору для очистки, или еще зачем. Несколько секунда, пара скруток и все отходит. Не сравнить с оригинальными монструозными пластиковыми кожухами.
На следующий день сделал еще одну пластину снизу карты. Там намного проще насадить на эти 3 конца теплотрубок. И соединение в разы лучше этой порнографии сверху, где каждое отверстие надо было разрезать, насадить и выправить. Из обрезков (все равно выбрасывать) сделал вон ту елочку на самой горячей трубке. Как смог уплотнил соединение верхних пластин. Вот здесь результат уже точно проявился: -1.5-2 градуса. Рассчитывал на большее, но из всех пластин плотно насадить на трубки удалось только нижнюю, где не надо было разрезать. Так что только одна она дала половину результата. Итого 3.5 медные пластины к имеющимся 50 алюминиевым: это +7% оребрения. 2 градуса, как было выяснено методом тыка в прошлых частях статьи, это примерно 10W у этого охлаждения (можно накатить +10W Power Limit и остаться при той же температуре). Это чуть меньше 7% от Power Limit в 157Вт, даже если проигнорировать существенную долю уходящую на бэкплейт.
Теплопроводность меди выше в 1.8 раза, но плохой обжим — так что результат где-то половина от теоретически возможного. Жаль, но и так сойдет. Да и меди ушло то рублей на 100. Это самые дешевые минус 2 градуса за все три статьи.
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Теперь главное чтобы меня температурой не ударило, а то кто знает, что мне еще придет в голову.
Чисто для интереса, никакого практического значения не имеет: температура теплотрубок на выходе из подошвы радиатора 48-52С при 64С на GPU. Падение температуры на трубке под обдувом 2 градуса на 9 см. Измерял тестером с термопарой, так что абсолютное значение неизвестной точности (но температуру в комнате вроде верно показывает), а вот с относительным все в порядке.
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Так же перешел от кривой пар (в первой статье) к кривой коэффициентов. Чисто виртуальное понятие, но так проще. Если по первой можно было ориентироваться для любой карты, то вот с коэффициентами так скорее всего выйдет только для карт с биосом 90.06.44.40.02 (его несколько производителей используют). Сомневаюсь, что родная кривая у всех производителей одинакова, а коэффициенты задаются относительно нее. Это минус. А плюс — с ней в разы проще работать! Поскольку постоянные съезжания кривой надоели, а цифрами настройка точнее и не зависит от того, какой вид имеет кривая. Ступеньки кривой идут по 15МГц, а вот коэффициенты можно вбивать с точностью до 1. Заодно протестировал кривую на 90% Power Limit и убрал нестабильность. Тут вообще просто: смотрим на каком напряжении вылет и на несколько единиц снижаем. Вот как раз там, где коэффициент нечетен 5 и менял. В целом кривая аналогична таковой в первой статье, но внешний вид сильно поломался из-за коэффициентов не кратных 15.
ИТОГОВАЯ КРИВАЯ 157Вт (90%), применить на 37-38С.
mV — MHz
756 +15
762 +15
768 +30
775 +45
781 +60
787 +75
793 +105
800 +145
806 +150
812 +180
----- аналогично
Отсюда начинается диапазон рабочих частот карты 1850-1980 МГц. Как видно не так уж этих напряжений и много, но тестировать и подбирать значения нужно тщательно.
856 +190
862 +195
868 +190
875 +190
881 +185
887 +185
893 +180
900 +175
906 +170
912 +175
918 +165
925 +166
931 +164
937 +163
943 +158
950 +152
Далее немножко пальцем в небо до вылета в какой либо игре. А может даже и добавить можно. Стресс тесты сюда практически не залезают, это 1950МГц и выше. А вот игры вполне и за 2000 МГц заходят.
956 +165
962 +165
968 +160
975 +160
981 +155
987 +155
993 +150
1000 +150
1006 +145
1012 +145
1018 +145
1025 +145
1031 +140
------
1175 +150
------
1225 +165
Для сравнения взял результаты топовой ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 Super OC. Кстати ее кривая - брат близнец моей из самого первого шага по настройке карты в первой статье (от таких вариантов я там же и отказался, т.к. сделал более эффективный), только на чуть более высоком уровне. В то время моя карта была только что из коробки и с таким уровнем ее охлаждение не справилось бы.
|
Моя сток
|
Asus сток
|
Моя 80%
|
Моя 90%
|
Asus OC
|Потребление
|
175W
|
157W
|
140W
|
157W
|220W
|3DMark FireStrike Extreme
|
10544
|
-
|
11037
|
11314
|
-
|3DMark FireStrike
|
22725
|
23440
|
23550
|
24025
|
24757
Результат моей при потреблении 140W (вместо 157W у ASUS в стоке) лучше. А при 157W ровно посередине между стоком асуса и им же разогнанным до 220W. Разница +40% в энергопотреблении и +3% в результате — это успех асуса! А я так и оставлю 80% (140 Вт). По параметру потребление/производительность я вообще не встречал чего-то лучше среди RTX 2060 Super.
Таким образом моя карта уже лучше стоковой ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 Super OC, хотя из последней можно выжать больше. И более того, если брать вариант «купил и не парюсь», то моя китайская самодеятельность со всеми этими медными гирляндами обходит любые стоковые RTX 2060S, 2070, 3060 и сливает только лучшим образцам при их разгоне до упора. Ибо что бы я не делал — а охлаждение все равно не способно убирать более штатных 175W, да и биос не даст их увеличить.
Кстати нашел оригинал карты. Этот мой MLLSE - полная копия Palit GeForce RTX 2060 SUPER DUAL, но с плюсами.
Сама доска одинаковая, но у меня распаяны все 6 фаз питания вместо 5 и пустого места под шестую у Palit. Отсутствует контроллер Holtek ht50f52241, который используется то ли для подсветки, то ли еще для какой-то глупости. Так же распаян только один разъем вентиляторов и поэтому карта показывает частоту вращения одного. Тоже до лампочки. А вот память Samsung вместо палитовского Micron (хотя у палита вроде разные варианты бывают по слухам), тут большой плюс. И металлический бэкплейт вместо пластика, что после напихивания под него термопрокладок очень помогает охлаждению.
Посмотрел отзывы по этому палиту - да, много жалоб на шум и "температуры 80С - это нормально". Симптомы полностью аналогичны моей из коробки. Владельцев Palit здесь должно быть сильно больше, чем MLLSE. Так что вот вам пример, во что можно превратить шумную, бюджетную видеокарту с низкими референсными частотами.
ИТОГ (надеюсь последний)
Удалось отыграть еще 1,5-2 градуса. Теперь для карты стал доступен Power Limit 90% (157W) при температуре <72С в закрытом корпусе. Со снятой стенкой в Furmark температура держится около 70C. Стоило оно того? - Нет. Зачем? - Просто так. Собственно как и 99% разнообразнейших ОС развлечений.
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