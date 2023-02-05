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MLLSE RTX 2060 Super с Али. Часть 2. Доработка охлаждения

Замена штатных вентиляторов видеокарты на корпусные. Замена термопасты и термопрокладок
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ЧАСТЬ 2

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Вторая часть по приведению китайской карты в нераздражающее состояние.

Первая часть ТУТ (разгон, кривая частот и тп).

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Карта, да и все железо кроме матери (12600kf, 3 nvme диска, ddr5 16+16) c того же али настраивалось вот в таком виде:

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Пошел четвертый месяц из того одного (до отвала чипа), который мне напророчили в коментах первой части статьи. Карта въехала в мой лучший в мире корпус Inwin Q500, который стоит у меня уже третий десяток лет. А куда он денется, если сам по себе весит 12+кг, а с напиханным барахлом и под 20 кг потянет. Железо толщиной 1мм.

Вот как раз старую систему разбираю. Здесь корпус еще в первозданном виде. Xeon 1246 (он же i7-4770), DDR3 32Gb, 750Ti с разгоном на 25%. Верой и правдой железо 8 лет отпахало. Детям пойдет к школе.

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И оказалось, что новому железу в этом корпусе жарковато. Поставил вентиляторы на вдув/выдув — эффект есть, но так себе. Вырезал дыры под вентиляторы сзади, на морде. Рассверлил в пластике дырочки покрупнее, 8мм вместо 4мм штатных. Вклеил туда сетку от пыли. После всего этого полегчало градуса на 3.

С другой стороны все равно на те же 3 градуса жарче, чем вообще без корпуса и температура стоит в Furmark около 73С, Hot Spot 85C. А это 70% оборотов на вентиляторах карты, которые уже после 60% начинают мешать, а после 65% завывать и бесить так, что жить становится совсем тоскливо. Так что продолжаем выпиливание по живому.

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Вот эти виновники:

Снял пластиковый кожух с радиатора карты и поприматывал разные вентили из имеющихся в ящике. Тут то ли зазор надо правильный, то ли этот пластик как то особо хитро распределяет поток воздуха. Ну или китайские вентиляторы на высоких оборотах фантастически дуют… В общем в любых вариантах я проигрывал 2-4 градуса, хотя ситуация с шумом радикально улучшалась. Так что отсюда вопрос «Что делать?» уже был решенным. Хотя в принципе можно было бы оставить и так: 73С для 2060 Super – вполне себе рабочие температуры. Жаль только я недостаточно глухой.

Решил отказаться от 120мм вентиляторов, как хотел в первой части статьи. Там чуть ли не половина потока идет мимо радиатора, да и второй просто не влезает. Радиатор слишком мал. 80 мм вентилятор маловат и дует не очень. Ищем дальше.

Штатные дыры видеокарты под 90мм вентиляторы. С 90 мм PWM корпусными вентиляторами вообще выбор не очень, а чтобы еще и дули хорошо/бесшумно… Взял пару Arctic F9 PWM с CFM 43. Нашел еще вариант узких Thermalright TL-9015: дуют сильнее, но шумнее и цена втрое. Да еще и в продаже найти тяжело. Так что фиг с ней, толщиной. 

В итоге временно прикрутил стяжками прямо на пластик видяшки. Припаял к родным проводам, ибо разъем другой. Да, толщина карты выросла аж на 25мм, но мне пофиг, на матери еще один полноценный слот PCI-E остается в доступе. Это рублей на 900.

Одновременно с вентиляторами заказал термопасту Thermal Grizzly Kryonaut Extreme 2 гр. Моей MX-2 осталось мало — пусть будет. Это еще 1200р

Ну и все равно хотел: термопрокладки Thermalright Odyssey II 85x45x2.0 мм за 800 с копейками.

Итого на карту под 2000р добавилось (бОльшая часть термопасты осталась на будущие приключения).

А теперь собираем все это в одну кучу. Родные китайские термопрокладки раскладываем под бэкплейт. Почти хватило. Там 3мм зазор, но как раз на местах размещения сидит куча элементов с высотой 1мм — легло хорошо. Вот теперь бэкплейт стал реально горячим! Над зоной VRM рукой потрогать уже на грани. Так что сколько то ватт и сюда ушло.

Вроде все стало хорошо. Но вентиляторы стоят слишком высоко и основная часть потока уходит поверх радиатора, а не сквозь него. Выкидываем нафиг этот родной пластик, теперь карта чистый нонейм :)

Плюс вывел один проводок управления частотой вентиляторов видеокарты для управления большим вентилятором на морде корпуса, который гонит воздух как раз на видеокарту (ниже на фото белый). А то он управлялся матерью в зависимости от нагрева процессора, что не совсем корректно. Ибо 12600k игры не нагружают и он легко может быть около 50С не разгоняя вентиляторы.

Питается пусть от матери, а частоту вращения берет от видеокарты. Зазор между вентиляторами и радиатором 5 мм из кусочков потолочного плинтуса. До крыльчатки около 1 см (родной зазор 8-9 мм). Примотанные на пластик новые вентиляторы вообще не напрягались и крутились под 2000+. А с 5 мм зазором им стало потяжелее и обороты снизились до 1940, температура ниже. Значит все же стали пропихивать больше воздуха сквозь радиатор. На бэкплетй положил сверху радиатор от чего-то на КПТ-8 (потому что на глаза попался) — тоже горячий стоит. Обдувается кулером процессора.

Пара 50мм вентиляторов на скотч для автомолдингов прямо на решетку выдува видеокарты снаружи корпуса. Это тоже потому, что были. На 6 вольтах их не слышно, а горячий воздух выходит намного веселее, чем без них.

Каждый этап снижал температуру. Параллельно настраивались обороты всех этих вентиляторов. Последнее что сделал — заменил проставки на 2 мм (тут уж без фото, развивайте воображение): вентиляторам стало еще тяжелее и максимальные обороты упали до 1890. Это сняло еще 1 градус, на котором у меня все идеи кончились. Можно было бы совсем проставки убрать, но как бы каркас вентиляторов не стал местом сборки пыли. Так хоть все выдувает. Ну и минус 6 градусов — это больше, чем я ожидал. Причем 1-2 градуса из оставшихся вина исключительно корпуса. Они набирается минут за 10, когда корпус прогреется и стенки становятся теплыми. Не хватает 80мм вентилятора на выдув. Вряд ли что-то тут буду еще делать. И так все в допустимых пределах. 

Теперь про частоты. Снижение температуры на 6 градусов позволило карте вернуть около 30 потерянных после переезда в корпус МГц. Теперь у меня опять в тяжелых играх частота колеблется около 1950 МГц.

Результат:

Удалось сделать карту практически бесшумной. Остался только гул воздуха через радиаторы, но с этим уже ничего и никак. Температура в FurMark при 140Вт в пределах 68С. В играх может и повыше быть — там процессор жару в корпус добавляет. Обороты вентиляторов видеокарты на максимуме ~ 1890 RPM от 69С.

1920-1980 МГц в играх при 140Вт. Толщина карты выросла на 6-7 мм.

Furmark усредненные значения в GPU-Z после прогрева:

Power Limit Температура
 Hot Spot
 Частота
75% 64,5
 77,2
 1775
80% 67,8
 80,6
 1826
85% 70,9
 83,3
 1858
90% 74,1
 86,4
 1891
95% 76,9
 89,1
 1904

С 90% до 95% прям совсем копеечка прибавки частоты.

Для интереса погонял Doom Eternal на разных лимитах со всем этим допиленным охлаждением:


 Температура
 Частота МГц
 Напряжение mV
СТОК (175W)
80
 1830-1845
1.012-1.031
71% (124W)
64
 1875-1890-1905
875-887-887
75% (131W)
65
 1890-1905-1920
887-912-912
80% (140W)
68
 1920-1935-1950
912-937-943
85% (148W)
71
 1935-1950
943-968
90% (157W)
74
 1950-1965
956-987
95% (166W)
76
 1965-1980
968-1.025
100% (175W)
80
 1965-1980
1.012-1.031

Таблицу составлял вот на этой сцене:

Карта существенно лучше стокового состояния и быстрее даже на минимально возможном Power Limit в 71% (124W), что вообще ни в какие ворота не лезет. Оптимальные уровни 80-85% (140-148W). Плюс в первой части статьи я сталкивался с нестабильностью моей кривой частот на лимите 90% и выше (3DMark FireStrike Extreme иногда валился). Приходилось сбрасывать на 15 МГц, что полностью уничтожает весь смысл в его увеличении. Оставил как и было 80%.

При этом в том же 3DMark прирост попугаев от уровня к уровню намного значительнее. Просто карта с корпусом не успевают прогреться за время теста и сбросить частоту. Для ее стабилизации тот же Doom Eternal приходилось оставлять минут на 10 на каждом измерении. Так что бенчмарки в данном случае вообще не показатель, завышают.

Вот теперь с картой больше ничего сделать нельзя, это ее предел. Фантастический вариант с нахождением более массивного и даже подходящего радиатора не рассматриваем. А вот корпус еще чуток допилить можно: поднять БП выше, а на его место влупить 120мм вентилятор. Нижним управлять от видеокарты, а вот этим верхним от матери и температуры процессора. Если будет более горячая система — сделаю. Пока что из розетки через бесперебойник в том же Doom Eternal потребление системы 264W. А в стресс тесте AIDA64 (cpu fpu gpu) 376W. Простой — 80W. И да, процессор тоже разогнан, не сток.

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