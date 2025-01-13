Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв-3» усилен дополнительными модулями динамической защиты «Контакт-1» на уязвимых секторах башни, реагируя на выявленные слабые места бронирования. Об этом сообщает Минобороны РФ, подчеркивая превосходство новейших решений в области защиты боевой техники.

Специалисты отмечают, что благодаря новым дополнительным модулям, состоящим из двух стальных пластин и слоя взрывчатого вещества, эффективность защиты танка от противотанковых средств противника значительно возросла. Это обеспечивает более высокую выживаемость машины в боевых условиях и повышает её боевую стойкость.

Танк Т-90М «Прорыв-3» известен своей высокой автоматизацией систем управления огнем и новой башней, которая значительно отличается от предыдущих моделей по функциональности и защищенности. Оснащенный мощным двигателем и современной артиллерией, танк способен вести огонь на расстоянии до 5 км.

Помимо физической защиты, Т-90М оснащен системой управления огнем «Калина», которая позволяет эффективно обнаруживать цели и поражать их как на месте, так и в движении, обеспечивая оперативное взаимодействие с другими единицами на поле боя. Эти характеристики подтверждают лидирующие позиции российской военной техники в мировом военно-техническом пространстве.