«РЕШЕТНЁВ» достиг прорыва в космическом производстве с полным циклом изготовления волноводов
В 2024 году компания «РЕШЕТНЁВ» завершила важный шаг в улучшении производственного процесса: внедрила полный цикл изготовления волноводов — ключевых радиотехнических устройств для космических аппаратов. Новый подход позволяет значительно ускорить выпуск, улучшая его качество и снижая время производства.
Процесс происходит на площади 1 296 квадратных метров, где организованы все этапы — от механической обработки до пайки, сварки и контроля качества. Интересно, что внедрение принципов бережливого производства исключило необходимость транспортировки заготовок между этапами, что также позволило устранить дополнительные затраты времени и повысить общую эффективность.
Теперь предприятие полностью обеспечивает себя волноводами различных радиусов сечений, применяя новейшие технологии для решения сложных конструкторских задач. Это стало важным шагом на пути к укреплению позиций компании в сфере космической аппаратуры и демонстрацией того, как оптимизация производства может напрямую повлиять на успех в высокотехнологичных отраслях.
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