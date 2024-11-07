



В ответ на возрастающую угрозу атак беспилотников, российские военные эксперты предложили усилить защиту военно-морских баз и аэродромов РФ. Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» будут размещены для защиты важных стратегических объектов на расстоянии до 2000 км от зоны боевых действий.

«Панцирь-С1» оснащен всем необходимым для борьбы с дронами. У него 12 ракет и 1400 снарядов. Комплекс может поражать цели на расстоянии до 20 км и на высоте до 15 км, что позволяет эффективно справляться с воздушными угрозами. Он может одновременно сопровождать до 20 целей, обнаруживать их на расстоянии до 36 км и реагировать всего за 4-6 секунд.

Расширенная зона покрытия и возможность быстрого развертывания (всего 5 минут) делают «Панцирь-С1» идеальным средством защиты от новейших беспилотных летательных аппаратов, включая дроны А-22. По мнению специалистов, такие меры значительно повысят безопасность стратегически важных объектов.