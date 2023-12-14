Meta начинает тестирование интеграции сервиса Threads в Fediverse перед его запуском в ЕС, что предоставит пользователям возможность взаимодействия между различными платформами социальных сетей.

Компания Meta начала тестирование интеграции своего нового сервиса Threads в Fediverse, систему децентрализованных социальных сетей, включая Mastodon. Об этом объявили глава Meta Марк Цукерберг и руководитель Threads Адам Моссери накануне запуска сервиса в Европейском Союзе.

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На данный момент интеграция позволяет пользователям Fediverse подписываться на определенные аккаунты в Threads. Однако полноценная обратная связь, то есть возможность подписки на аккаунты Mastodon и других платформ Fediverse через Threads, пока еще не реализована. Это решение является частью стратегии Meta по расширению функционала Threads и подчеркивает серьезность намерений компании в отношении нового сервиса.

Threads, представленный весной этого года, призван использовать возможности кризиса на платформе X (бывшем Twitter), особенно после ее покупки американским миллиардером Илоном Маском. Приложение было запущено 5 июля, и уже за несколько дней число пользователей достигло 100 миллионов. Расширение сервиса на европейский рынок было запланировано на четверг.

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Это тестирование также соответствует требованиям ЕС к цифровой мобильности и интероперабельности, позволяя пользователям переносить свои аккаунты между разными сервисами. По заявлению Цукерберга, эта функция предоставит пользователям больше выбора во взаимодействии.