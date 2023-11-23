



В мире высоких технологий, где каждое десятилетие принесло с собой новые инновации, эволюция компьютерных интерфейсов стоит особняком. Это путешествие, начавшееся с простых и ограниченных способов взаимодействия компьютеров с внешним миром, привело нас к сегодняшнему дню, где мы пользуемся беспроводными и многофункциональными интерфейсами. Каждый этап этой эволюции играл ключевую роль в формировании современного цифрового ландшафта.

Параллельные и последовательные порты: неотъемлемая часть истории компьютеров

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В центре этой революции находятся параллельные и последовательные порты - два фундаментальных интерфейса, которые значительно повлияли на развитие компьютерной индустрии. Несмотря на то, что современные технологии кажутся нам чем-то само собой разумеющимся, важно помнить истоки этих разработок. В России, как и во всем мире, параллельные и последовательные порты были неотъемлемой частью компьютерной эры, соединяя первые персональные компьютеры с внешними устройствами и обеспечивая основу для будущих инноваций в области передачи данных.

Эти интерфейсы не просто обеспечивали связь между компьютером и периферийными устройствами; они были свидетелями рождения цифровой эры, став основой для разработки современных технологий связи. Погрузимся в их увлекательную историю, чтобы лучше понять, как они формировали мир, в котором мы живем сегодня.

Развитие параллельного порта от IBM

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Параллельный порт, который сегодня кажется нам чем-то из далекого прошлого, в своё время был великим техническим достижением. Его история начинается с компании IBM, которая в начале 1980-х годов стояла у истоков разработки персональных компьютеров. IBM искала способ эффективно соединить компьютер с принтером - устройством, которое тогда было столь же важным, как и сам компьютер. Так родился параллельный порт - надёжный и простой в использовании интерфейс, который мог передавать данные быстро и эффективно.

Взаимодействие с принтерами Centronics

Сердцем этой инновации было взаимодействие с принтерами компании Centronics, одного из ведущих производителей того времени. IBM разработала специальный кабель, соединяющий 25-контактный разъем DB-25 на компьютере с 36-контактным разъемом Centronics на принтере. Этот гибридный кабель стал ключевым элементом в создании эффективной печати для ранних персональных компьютеров.

Стандартизация и распространение интерфейса

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После того как IBM выпустила свой первый персональный компьютер в 1981 году, формат параллельного порта быстро стал стандартом в индустрии. Другие производители принтеров последовали примеру IBM и начали использовать интерфейс Centronics, что привело к его широкому распространению. Этот интерфейс обеспечивал простоту и надёжность, став основой для передачи данных между компьютерами и периферийными устройствами.

Так, начиная с простого желания улучшить печать, параллельные порты проложили путь для эволюции компьютерных интерфейсов, оставив заметный след в истории технологий. В России, как и во многих других странах, эти порты долгое время были стандартом для подключения принтеров и других устройств, что подчёркивает их значимое место в развитии

Принцип работы: передача данных по 8 Бит

Параллельные порты, в отличие от своих последовательных аналогов, передают данные в широкой полосе, отправляя 8 бит информации одновременно. Это означает, что всякий раз, когда компьютер отправляет данные принтеру или другому устройству через параллельный порт, он передает целый байт (8 бит) за один такт. Благодаря этому параллельные порты смогли обеспечить значительно более высокую скорость передачи данных, чем их последовательные аналоги, что было критически важно в эпоху, когда объемы данных начали расти.

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Роль каждого из 25 контактов

Каждый из 25 контактов в параллельном порту играет свою уникальную роль:

Пин 1 передаёт сигнал строба для указания на передачу данных. Пины 2-9 используются для непосредственной передачи данных. Пины 10-17 служат для передачи управляющих сигналов и статусов от принтера к компьютеру (например, подтверждение приёма данных, индикация ошибок, готовности к работе и т.д.). Пины 18-25 являются заземлением и используются для синхронизации сигналов.

Эта конфигурация обеспечивала высокую надежность передачи данных и позволяла диагностировать различные состояния работы принтера.

Хотя первоначально параллельные порты были разработаны для работы с принтерами, со временем их стали использовать и для подключения других устройств. Сканеры, внешние жесткие диски, сетевые адаптеры - всё это могло подключаться через параллельный порт. Это расширило сферу применения параллельных портов и позволило им оставаться актуальными в течение долгого времени, даже после появления более современных интерфейсов.

Появление двунаправленных портов и стандарта IEEE 1284

С развитием технологий и растущими потребностями пользователей, параллельные порты также претерпели значительные изменения. Одним из ключевых моментов в их эволюции стало появление двунаправленных портов, впервые представленных в IBM PS/2 в 1987 году. Эти порты могли не только отправлять данные на периферийные устройства, но и принимать информацию от них, что значительно расширило их функциональность.

В 1994 году был введен стандарт IEEE 1284, который унифицировал и формализовал различные режимы работы параллельных портов, обеспечивая их совместимость и надежность. Этот стандарт включал в себя несколько режимов работы, каждый из которых предназначался для определенных задач и типов устройств.

Различия между SPP, EPP и ECP

Стандартный параллельный порт (SPP)

Это базовый режим работы параллельного порта, поддерживающий однонаправленную передачу данных. SPP был широко распространен в начальные годы параллельных портов и использовался в основном для печати.

Расширенный параллельный порт (EPP)

Разработанный Intel, Xircom и Zenith, EPP был предназначен для подключения не только принтеров, но и других высокоскоростных устройств, таких как внешние жесткие диски и сканеры. EPP предлагал значительно более высокую скорость передачи данных (до 2 МБ/с) и был более эффективен для устройств, требующих быстрой передачи больших объемов данных.

Расширенный возможностями порт (ECP)

Разработанный Microsoft и Hewlett-Packard, ECP был специально нацелен на улучшение функциональности и скорости для принтеров. Включая возможности для компрессии данных и двунаправленной передачи, ECP позволял достигать еще большей скорости и эффективности в работе с принтерами.

Эти улучшения сделали параллельные порты гораздо более гибкими и мощными, позволяя им оставаться важным элементом компьютерных систем вплоть до начала 2000-х годов. В России, как и во всем мире, эти изменения сыграли ключевую роль в обеспечении совместимости и производительности компьютерного оборудования, что способствовало расширению их применения в различных сферах.

Последовательные порты

Последовательные порты, известные также как COM-порты, долгое время были стандартным средством для подключения различных устройств к компьютерам. В отличие от параллельных портов, последовательные порты передают данные последовательно, один бит за другим, по единственному каналу. Это означает, что данные передаются медленнее по сравнению с параллельными портами, но это также позволяет существенно уменьшить количество необходимых проводов и упростить кабель.

Последовательные порты характеризуются своей универсальностью и надежностью, что сделало их популярными для многих видов внешних устройств, включая модемы, мыши, клавиатуры и даже сетевые адаптеры. Они обеспечивали стабильную и последовательную передачу данных, что было особенно важно в условиях ограниченной пропускной способности и технических ограничений того времени.

Сериализация данных и работа UART

Одним из ключевых компонентов последовательных портов является UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), или универсальный асинхронный приемопередатчик. Этот элемент отвечает за преобразование данных из параллельной формы, используемой внутри компьютера, в последовательную для передачи через последовательный порт, и наоборот.

UART обрабатывает каждый байт данных, разделяя его на отдельные биты и передавая их последовательно через один провод. При приеме данных UART собирает поступающие биты обратно в байты. Этот процесс называется сериализацией данных. Благодаря встроенным буферам, UART может эффективно обрабатывать входящие и исходящие данные, уменьшая вероятность потери данных при высоких скоростях передачи.

В контексте развития компьютерных технологий в России, последовательные порты играли важную роль в эре, когда доступ к современным интерфейсам был ограничен. Их простота, универсальность и надежность делали их незаменимым инструментом в развитии раннего компьютерного оборудования.

Разъемы: простота и функциональность

Последовательные порты, обычно встречающиеся в двух основных видах разъемов – 9-контактном (DE-9) и 25-контактном (DB-25), служат примером удивительной гармонии технической простоты и функциональности.

9-Контактный Разъем (DE-9)

Этот компактный разъем включает в себя:

Контакты для передачи данных (отправка и приём). Сигналы готовности (подтверждение готовности оборудования к обмену данными). Контроль за передачей данных (запрос и разрешение на отправку). Индикация состояний (например, обнаружение вызова).

25-Контактный Разъем (DB-25)

Этот более крупный разъем, хотя и менее распространенный сегодня, предлагает аналогичные функции, но с большим количеством контактов, что раньше использовалось для более сложных задач.

Принцип работы

Последовательные порты, как подсказывает их название, передают данные последовательно, один бит за другим. Это, хотя и кажется менее эффективным по сравнению с параллельной передачей, на самом деле обеспечивает большую надежность, особенно в условиях ограниченной пропускной способности.

Эти порты использовались для подключения множества устройств, от модемов и мышей до некоторых принтеров. Даже сегодня, несмотря на наличие более современных интерфейсов, последовательные порты сохраняют своё место в промышленных и встроенных системах благодаря своей простоте и надежности.

В России, как и во всем мире, последовательные порты в своё время были фундаментом для подключения различных устройств к компьютерам, играя ключевую роль в развитии компьютерной индустрии в эпоху, когда другие технологии только начинали свой путь.

Сравнение параллельных и последовательных портов

Параллельные и последовательные порты, хоть и различаются по своим характеристикам, каждый по-своему внесли значительный вклад в развитие компьютерных технологий.

В плане скорости передачи данных, параллельные порты изначально опережали последовательные, благодаря способности передавать до 8 бит данных одновременно. Это делало их идеальным выбором для подключения принтеров и других устройств, где требовалась высокая скорость передачи. Напротив, последовательные порты передают данные бит за битом, что делает их медленнее, но в то же время подходящими для устройств, где высокая скорость передачи не является критичной.

Сфера применения этих портов также различается. Параллельные порты чаще всего использовались для подключения принтеров и сканеров, в то время как последовательные порты нашли свое применение в более широком спектре устройств, включая модемы, мыши и некоторые типы принтеров. С развитием технологий использование параллельных портов сократилось, но они по-прежнему встречаются в специализированных и промышленных приложениях, в то время как последовательные порты продолжают использоваться во многих промышленных и встроенных системах.

Физические и технические различия между этими портами также значительны. Параллельные порты обычно имеют широкий разъем с множеством контактов, в то время как последовательные порты меньше по размеру. С технической точки зрения, параллельные порты, хотя и более склонны к помехам при передаче на большие расстояния, обеспечивают более высокую скорость передачи по сравнению с последовательными портами, которые более надежны в этом плане из-за своей способности передавать данные последовательно.

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В России, как и во всем мире, использование параллельных и последовательных портов тесно связано с технологическими потребностями и возможностями определенного исторического периода. С развитием более современных интерфейсов, оба типа портов уступили место новым технологиям, но их вклад в развитие компьютерных технологий остается значимым.