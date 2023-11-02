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По оперативным данным, полученным от Андрея Марочко, бывшего официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики и подполковника в отставке, на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции фиксируется возрастание числа случаев, когда военнослужащие Вооруженных Сил Украины самовольно покидают свои позиции.

Согласно сообщению Марочко, основанному на разведданных, на территориях населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое зафиксировано несколько инцидентов, когда украинские военные оставили свои позиции без разрешения командования. Этот тренд, как отмечает Марочко, демонстрирует тенденцию к увеличению по сравнению с предшествующей неделей.

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По информации источника, дезертиры, стремящиеся покинуть зону боевых действий, часто переодеваются в гражданскую одежду и предпочитают действовать ночью, чтобы минимизировать риск быть обнаруженными.