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Военные ВСУ все чаще оставляют позиции на купянском направлении

В зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении зафиксирован рост случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ.
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© Peter Druk / XinHua / Global Look Press

По оперативным данным, полученным от Андрея Марочко, бывшего официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики и подполковника в отставке, на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции фиксируется возрастание числа случаев, когда военнослужащие Вооруженных Сил Украины самовольно покидают свои позиции.

Согласно сообщению Марочко, основанному на разведданных, на территориях населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое зафиксировано несколько инцидентов, когда украинские военные оставили свои позиции без разрешения командования. Этот тренд, как отмечает Марочко, демонстрирует тенденцию к увеличению по сравнению с предшествующей неделей.

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По информации источника, дезертиры, стремящиеся покинуть зону боевых действий, часто переодеваются в гражданскую одежду и предпочитают действовать ночью, чтобы минимизировать риск быть обнаруженными.

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