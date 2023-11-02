Военные ВСУ все чаще оставляют позиции на купянском направлении
реклама
По оперативным данным, полученным от Андрея Марочко, бывшего официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики и подполковника в отставке, на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции фиксируется возрастание числа случаев, когда военнослужащие Вооруженных Сил Украины самовольно покидают свои позиции.
Согласно сообщению Марочко, основанному на разведданных, на территориях населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое зафиксировано несколько инцидентов, когда украинские военные оставили свои позиции без разрешения командования. Этот тренд, как отмечает Марочко, демонстрирует тенденцию к увеличению по сравнению с предшествующей неделей.
По информации источника, дезертиры, стремящиеся покинуть зону боевых действий, часто переодеваются в гражданскую одежду и предпочитают действовать ночью, чтобы минимизировать риск быть обнаруженными.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила