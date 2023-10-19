На прошлой неделе войска Израиля активировали свою лазерную оборонительную систему "Железный луч" для защиты от вражеских ракет. Этот критический шаг, как утверждают источники, является первым случаем боевого использования лазерной системы для перехвата ракет.

Технология "Железный луч" была представлена в 2022 году как средство ближней зоны обороны. В основе этой системы - высокоэнергетический лазер, способный поражать воздушные цели в любых погодных условиях. Сообщается, что затраты на перехват одного снаряда при помощи этой технологии составляют всего около $4, что существенно экономичнее по сравнению с другими системами ПВО, такими как "Железный купол", где стоимость перехвата достигает $50 тысяч.

Однако информация о реальном использовании "Железного луча" была поставлена под сомнение. Израильский журналист Итай Блюменталь указал, что представленное в СМИ видео является лишь фрагментом компьютерной игры. Также стоит отметить, что лазер, работающий в УФ диапазоне, фактически невидим для человеческого глаза.

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Разработка и внедрение лазерных систем активно идет во многих странах мира, включая Россию, США и Великобританию. Все они видят в лазерной технологии будущее современной системы ПВО.