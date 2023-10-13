Компания Xiaomi порадовала пользователей умных гаджетов еще одним новшеством - Mijia Vertical Learning Lamp. Эта напольная лампа предоставляет не только свет, но и уникальный опыт освещения.

Главной особенностью Mijia Vertical Learning Lamp является эмуляция утреннего солнечного света, исключая синий спектр, известный своей вредностью для глаз. Лампу можно управлять голосом, а также дистанционно через Bluetooth, что делает ее удобной для использования.

Лампа также оборудована автоматическим регулятором интенсивности света, что обеспечивает мягкий переход от яркого света к темноте, защищая глаза от резких изменений освещения.

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С высотой более 2 метров Mijia Vertical Learning Lamp идеально подходит для создания комфортной атмосферы в помещении. Цена на краудфандинге составляет 2199 юаней, или примерно $301.