Американские Воздушно-космические силы (ВВС США) определились с подрядчиком для создания новой ударной ракеты для истребителей F-35 в рамках программы SiAW. Выбор остановился на компании Northrop Grumman, что обойдется государству в 705 миллионов долларов на этапе 2 данного проекта, с планами достижения начальной эксплуатационной готовности к 2026 году.

В этой сделке Northrop Grumman станет единственным исполнителем, после того как компании L3Harris и Lockheed Martin отклонили предложение принять участие в проекте. Основной фокус второго этапа программы SiAW направлен на создание прототипа ракеты. Как промежуточное решение до разработки SiAW, будет использоваться усовершенствованная противорадиационная управляемая ракета увеличенной дальности (AARGM-ER) от Northrop.

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Программа SiAW нацелена на борьбу с различными угрозами, включая пусковые установки крылатых ракет, помехи GPS и интегрированные системы противовоздушной обороны. В планах ВВС США закупить 400 ракет SiAW к финансовому 2028 году, с перспективой расширения заказа до 3000 ракет, общей стоимостью в 8,4 миллиарда долларов, для обеспечения потребности самолетов пятого и последующих поколений.