В современном мире, где угрозы кибербезопасности становятся всё более изощрёнными, необходимость в повышении уровня защиты потребительской электроники становится актуальной как никогда. В ответ на это, американская компания Honeywell, заслуженно известная своими системами автоматизации, представила новое поколение бытовых счетчиков с интегрированным квантовым шифрованием.

При работе над новой линией счетчиков Honeywel Smart Energy and Thermal Solution, компания вступила в партнёрство с Quantinuum — ведущим игроком на рынке квантовых вычислений. В результате сотрудничества была создана уникальная технология Quantum Origin. Это облачная платформа, способная генерировать криптографические ключи на основе данных, полученных от квантового компьютера. Основное преимущество такого подхода заключается в получении действительно случайных ключей, что делает их практически устойчивыми к взлому.

«Счётчики коммунальных услуг нового поколения ставят перед потребителями новый эталон безопасности. Благодаря интеграции с Quantum Origin мы обеспечиваем защиту от потенциальных утечек данных и гарантируем бесперебойную работу важных инфраструктурных элементов — от газоснабжения до электроэнергии, как для домашних пользователей, так и для бизнеса», — говорится в заявлении Honeywell.

С такой инновацией потребители в Европе и Северной Америке уже сейчас могут насладиться покупкой и использованием новейших счетчиков Honeywell, обеспеченных наивысшим уровнем безопасности. Этот прорыв в области потребительской электроники подтверждает, что в эпоху цифровизации и киберугроз инновации могут обеспечить нам спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.