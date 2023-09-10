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Intel вложила инвестиции в Arm и акцентирует внимание на RISC-V

Intel объявила об инвестициях в Arm и усилении внимания к технологии RISC-V
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Intel объявила о своих инвестициях в Arm и подчеркнула важность технологии RISC-V. Глава подразделения компании, подтвердил, что Intel сделала инвестиции в Arm, так как технология Arm стратегически важна как для Intel Foundry Services, так и для Altera FPGA unit.

Arm, известная своей архитектурой набора команд, используется в разнообразных областях. Исторически ISA Arm использовалась в микроконтроллерах, простых процессорах и SoC для смартфонов. Сегодня SoC на базе Arm питают настольные компьютеры, ноутбуки и серверы. Arm является главным конкурентом для процессоров Intel с архитектурой x86.

Однако так как ISA Arm настолько широко распространена, Intel не может просто игнорировать ее, если хочет серьезно участвовать в рынке. Глава Intel Foundry Services подчеркнул важность сотрудничества с Arm, отметив, что "80% материала TSMC содержат процессор Arm".

Intel Foundry Services также уделяет внимание технологии RISC-V и планирует расширить сотрудничество с Arm. Ранее в этом году Intel Foundry Services и Arm объявили о планах совместной оптимизации технологии Arm для процесса Intel 18A, что сделает этот процесс более конкурентоспособным.

Подразделение Intel Foundry Services и Arm также может расширить сотрудничество на SoC для клиентских ПК и серверов.

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