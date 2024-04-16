Очередная подборка игр с рейтрейсингом. За референс берем, как и в прошлый раз - GameGPU. А главным оппонентом будет протестированная у них 4080. Не 4090, как многие думают!!! С чего бы мне вообще сравнивать с 4090? С картой, которая, как минимум, в полтора раза дороже и которая никогда даже не позиционировалась как конкурент 7900 ХТХ? Если уж сравнивать по цене без побирания на газоне и вычисления баллов от Грефа, и посмотреть по крупным магазинам, то Радеон там находится где-то между 4080 и 4070 ti super, зачастую ближе ко второй.

Тестовая конфигурация

Процессор: AMD Ryzen 7800 x3d;

Материнская плата: Gigabyte AORUS master B650E

Память: 2 x 16Гб DDR5-6000сл28;

Видеокарта: Radeon 7900 XTX;

Накопитель: Samsung 980pro 1Тб;

Блок питания: Be quiet! Dark Power 1000W;

ОС windows 11

Dragon's Dogma 2

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Новая игра, между прочим. С рейтрейсингом.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 13.64%

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Разница с 4080 от GameGPU = 25%

Разница с 4080 Super от GameGPU = 22.95%

Разница с 4090 от GameGPU = 0%

Как неудобно получилось... Не тянем лучи? Не та игра? Не та версия? Не те драйвера? Не та локация? Не те лучи? Да что 4080, тут даже новейшая 4080 Super повержена, которая, по сути даже не является прямым конкурентом 7900 ХТХ, а стоит на пол-ступеньки выше. Кстати, в игре еще есть настроечка "Качество изображения" - не совсем понятно что именно она делает, но если ее выкрутить, то там потребление памяти за 20гб может перевалить. Интересно было бы посмотреть на 4080 с выкрученным качеством.

Dead Space Remake

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Дедушка Спейс - страшный сон всех 3080 с 10гб на борту зеленой Ишимуры.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = -2.35%

Разница с 4080 от GameGPU = 23.88%

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Разница с 4090 от GameGPU = -13.54%

Ну как так-то? Игра с рейтрейсингом и снова такой проигрыш! К тому же она еще и под Intel заточена и с каким-нибудь 14900К у меня результат был бы лучше, по крайней мере по минимальному фпс. Собственно, у gameGPU с их Интелом так и вышло. Или в последних драйверах порезалась производительность... представляете, так бывает! Оказывается на новых драйверах можно не только плюс фпс получить, но и минус. Ну тут, хотя бы, 4090 что-то может. Кстати, тут вроде тоже потребление памяти неплохое.

Star Wars Jedi Survivor

ГеймГПУ, конечно, круто сделали, что выбрали тестовый отрезок чуть ли не через час после начала игры. Джедаи мне не особо интересны и было очень скучно бежать до этого места.





Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 5.66%

Разница с 4080 от GameGPU = 21.74%

Разница с 4090 от GameGPU = -15.15%

Да что ж ты будешь делать! Опять неудобная игра. Кстати, еще одна, которая жрет память как не в себя. Интересно что там на 12 Гб в долгих сессиях? Выходят каждые полчаса в меню, чтобы почиститься?

The Callisto Protocol

В прошлой статье в комментариях мне сказали, что у АМД проблемы с этой игрой, мол НЕ ТАЩИТ лучи тут. Ну что ж, проверим-с. Причем, сказали так уверенно, мол даже не стоит и проверять.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 11.11%

Разница с 4080 от GameGPU = 6.06%

Разница с 4090 от GameGPU = -19.54%

И ведь не соврали! Преимущество над 4080 всего 6%! Забавно, некоторые, наверное, видят какой-нибудь тест на релизной версии, без патчей и нормальных драйверов и там нвидиа оказывается быстрее, они фиксируют это у себя в мозгу, но потом выходит какой-нибудь day one патч, который фиксит очевидные проблемы и АМД начинает вполне себе достойно выступать, но у тех людей до сих пор перед глазами картинка с релизного теста.

Watch Dogs: Legion

Игра с заставкой nVidia и заточенная под интел... Помню ликование зеленых на выходе Легиона - 3080 там побеждала 6900ХТ и все кричали, что АМД совершенно безнадежна в рейтрейсинге.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 11.63%

Разница с 4080 от GameGPU = 11.63%

Разница с 4090 от GameGPU = -21.31%

Тут в тесте всё по заветам Киберпанка: и куча неоновых ламп, куча луж, куча зеркал и прочих отражающих поверхностей. Выглядит, конечно, так себе, особенно доставляют лужи, которые ни на что не реагируют. Так это что, получается АМД за одно поколение не только сократила отставание, но и на столько же вырвалась вперед? Уже можно открывать шампанское и говорить, что НВидиа не может в лучи?

Avatar Frontiers of Pandora

И снова в комментариях сказали, что у 7900 ХТХ все плохо в этой игре. Проверять буду в самом графонистом режиме С ВКЛЮЧЕННЫМ ФРЕЙМГЕНОМ, чтобы совсем уж слайды не смотреть, да и на ФГ в этой игре посмотреть было интересно. Я недавно запускал Форспокен, так там от ФГ такие жуткие артефакты, что аж волосы дыбом встают. Хотя сейчас припоминаю, в обзорах что-то про вертикальную синхронизацию писали, может надо было ее потыкать, но играть я в это не смог и уже удалил.

Разница с 7900ХТХ от GameGPU = 12.82%

Разница с 4080 от GameGPU = 12.82%

Разница с 4090 от GameGPU = -24.14%

Если у 7900 ХТХ тут все плохо, то как у 4080? Ужасно? Отвратительно? Безнадежно? Опять же, в комментариях сказали, что это одна из самых графонистых и технологичных игр на данный момент. Думаю с ФГ + FSR Quality будет вполне играбельно, хотя тоже не совсем понятно куда тут все ресурсы утилизируются, вроде красиво, но не на 20 фпс же?

Заключение

Собственно, где то самое драматическое отставание в рейтрейсинге, о котором все говорят? Я протестировал 20 игр с лучами, в 5-ти случаях был проигрыш, в остальных либо ничья, либо победа. Так, на чем построен этот стереотип о немощности АМД в лучах? На этих 5-ти играх? Ну ладно, если глубже копать, то можно найти еще парочку игр, где АМД проиграет, но с таким же успехом можно копнуть и в другую сторону. Или все это строится только на одной 4090? Ну так получается, что у НВидии есть только одна карта, которая может в лучи. А если посмотреть на цены? 4090 быстрее, пускай будет на 33%, а дороже она явно больше, чем на треть. А 4080? Она, мало того, что дороже, так еще и где-то проигрывать умудряется и памяти у нее меньше. Из плюсов у НВидии, конечно же, поддержка. Если уж Хуанг заносит чемоданы разработчикам, то в эту игру добавляется всё, чтобы можно было играть с комфортом - Алан Вейк 2 например или тот же Киберпанк. Поляки уже который год обещают прикрутить туда фср3, но воз и ныне там.

Кстати, забавный факт - к нам в тему на форуме, в ту, годную, которая сейчас в архиве, постоянно забегали исключительно владельцы 4090 и 4070ти. Первые просто чтобы доказать, что их карта быстрее, а вторые зачем-то доказывали, что 12гб хватит всем. А вот захаживающих владельцев 4080 я чего-то не припоминаю...

Еще один забавный факт: в некоторых случаях 7900 ХТХ может дотянуться до стоковой 4090, а вот 4080 нигде так не может.

Что касаемо самого рейтресинга, как технологии, то, конечно, хорошо, что он есть. Иногда даже красиво выглядит. В Контроле мне понравилось, в Метро вроде неплохо, Аватар красивенький, но главная проблема, что из-за рейтрейсинга во многие игры стали пихать лужи, стали делать отражающие поверхности, которые в реале не должны ТАК четко и интенсивно отражать свет. В каком-нибудь Хогвартсе идешь по замку и там буквально все как будто маслом залили и отполировали, зато в зеркалах какая-то мазня и половина теней просто не отрисовывается. Разработчики стали добавлять этот рейтрейсинг так, чтобы сразу бросалось в глаза и не важно, что это может выглядеть максимально ущербно. Есть же например РДР2, Хорайзоны, где даже без рейтрейсинга на глобальной карте все смотрится отлично - шикарные ночи, закаты, рассветы и отсутствие рейтрейсинга не слишком-то ощущается. Разве что ХЗД страдает в закрытых помещениях, а в РДР2 и в помещениях тоже все вполне прилично. Рейтрейсинг - это хорошая тема, но использовать его надо к месту, а сейчас в половине игр лучше бы его вообще не делали, чем делали так, как, например в Хогвартсе.