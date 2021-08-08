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Большие скидки на AliExpress Как получить огромные скидки без особых усилий

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Наверное все знают, или хотя бы раз слышали про Али Экспресс. Это сервис для совершения безопасных онлайн покупок из магазинов со всего мира.

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Уже звучит интересно, то что ты можешь купить разные интересные, или полезные вещи безопасно и с одного сайта. Али Экспресс доверяют миллионы активных пользователей со всех стран.

И так как многие любят экономить на покупках, то вы точно знаете, что практически все вещи на Али Экспресс зачастую намного дешевле, чем в обычных магазинах. Но нужно читать отзывы о товарах, чтобы не заказать некачественный товар.

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Кроме того что цены на товары и так дешёвые, сервис постоянно проводит акции и скидки на определенный спектр товаров, чтобы привлечь больше покупателей. Так например в летнее время они делают скидки на летний ассортимент.

Но как же получить максимум бонусов и сэкономить на своих покупках, а возможно и получить некоторые товары и вовсе бесплатно.

Прежде всего, хотел бы сказать что для получения всех бонусов вам понадобится именно скачать мобильное приложение, а не пользоваться сайтом.

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Первое что я хотел бы рассмотреть - купоны на определенную сумму от конкретной цены товара. Такие купоны чаще всего вы сможете найти либо у продавцов на странице с их товаром, либо же на специальных сайтах. Купон можно ввести только один, поэтому вам нужно будет найти самый выгодный. Большинство купонов на сайтах могут быть уже не актуальны или подделками, поэтому нужно будет подбирать их.

Кроме того что на покупку можно ввести всего один купон, то кроме этого множество из них могут активировать только новые пользователи не совершавшие покупки. И тут как я на своем опыте делал, можно просто создать новый аккаунт и ввести его на нем. К счастью Али Экспресс не проверяет данные старых пользователей и вы можете оплачивать с одной карты сколько угодно на разных аккаунтах. Но тут возникает вопрос, выгодно ли создавать каждый раз новый аккаунт для покупок, так как сервис имеет сетку привилегий, которые можно улучшать совершая покупки. Эти привилегии дают различные бонусы, такие как:

Скидки от 5% и до 15% Купон к десятилетию Купон ко дню рождения AliExpress Топ-бренды недели Эксклюзивная выгода в рамках акций Эксклюзивные купоны

В таком случае, если вы активный пользователь данного сервиса, то скорее вам подойдёт развитие одного аккаунта. А если вы очень редко делаете покупки, то можете попробовать создание новых, что довольно не удобно. Поэтому желательно пользоваться одним.

Следующее что мы рассмотрим - это вкладку "Почти Даром"

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Тут вы можете подать заявку на 2 из 9 предложенных товара и по истечению определённого срока, если вам повеет, то вы сможете получить этот товар всего за 0.01$. Часто там можно увидеть разную технику начинаю от телефонов и заканчивая пылесосами. Поэтому для тех кто давно хотел попытать свою удачу - это отличный шанс сделать это без каких либо затрат.

И последняя интересная функция в Али Экспресс - это монеты.

С помощью этих монет вы сможете взять некоторые товары ещё с большей скидкой, отдавая немного монет за это. Или так же можно попытать удачу в покупке вещей за 0.01$ в разделе с монетами. Там в определенный момент, раз в день происходит обновление товаров и самым быстрым удается забрать иногда даже довольно дорогие товары практически за бесплатно(0.01$). Но выкупаю их очень быстро.

И теперь к самому важному, как же получить эти монеты.

Первый способ - это "волшебный сад". Здесь вы сможете выращивать растения и получать за это монеты и так же играть в лотерею, где можно выиграть очень много монет

Второй способ - игра "угадай карту" в которой нужно будет перевернуть 2 карты и забрать выпавшие монеты.

И последний и самый простой способ - игра "настреляй скидок", в которой есть 3 попытки выиграть ценные призы в шариках. При том она полностью бесплатная.

Удачи в совершении ваших покупок на AliExpress!