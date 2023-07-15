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Мои дорогие, а я вам пару пирожков принес...

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Как вы наверное знаете у Истории есть тенденция к повторению по спирали. А все это происходит потому, что часть людей предпочитает слепо верить в пропаганду, вместо того, чтобы учить Её уроки. Вот поэтому некоторые нации постоянно находятся в вечной спирали одних и тех же событий.

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А сейчас на примере ответов на вопрос "Как быстро США разобьют Россию в конвенциональной войне" давайте разберем весьма опасные заблуждения - почему не стоит слепо верить пропаганде и почему не стоит недооценивать противника и переоценивать свои силы.

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Вот вам яркий пример "ура-патриотизма" и явной недооценки возможностей противника. Для ведения серьезного конфликта продолжительностью в 6-10 мес армии понадобятся несколько десятков миллионов снарядов. К слову у США из 50-ти существовавших заводов по изготовлению боеприпасов (данные на 1940-е гг) на текущий момент функционируют лишь 4-ре завода! 4 из 50! А остальные давно разобраны на металл. А теперь представьте сколько лет им придется работать, чтобы обеспечить плотность огня 1200 снарядов/залп. А ведь подобные заводы потребляют много энергии и ценных ресурсов, таких как титан, вольфрам и редкоземельные металлы. По оценкам бывших военных, таких как Скотт Риттер и Дуглас МакГрегор на восполнение только потраченных на текущей операции боеприпасов и техники на Украине, промышленности США нужно 15 лет. А чтобы она заработала на полную мощность уйдет 5 лет. То есть если конфликт произойдет в течении ближайших 2-3 лет (теоретически), то армию США будет ждать сокрушительное поражение.

Вот вроде бы и пример трезвого мышления, но откуда такая переоценка возможностей ВМС НАТО ? Самый верный способ одолеть противника - удавить его экономику. Вот только США с сателлитами это не удалось сделать с Россией за 15 лет (начиная с 2008г). И это при том, что в сравнении с 1991г ВВП России меньше ВВП РСФСР в 5! раз.

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Иногда люди забывают, что дело не в количестве, а в качестве. К слову из всего авиапарка ВВС США, в боеспособном состоянии находится не более 35% машин, на остальные тупо нет запчастей :) Из всего их огромного флота 35% можно списать прямо сейчас по причине невиданной проржавелости - все их суда съедает ржа буквально за 10-15 лет. А на ржавых корытах только в бой и идти... Также этот пост демонстрирует полное отсутствие познаний в ...географии

Как видно из иллюстрации - общая граница между США и Россией таки есть. К слову между государствами всего 4 км.





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Еще один пример "ура-патриотизма". Чтобы перебросить через океан крупный контингент для войны с членом ядерного клуба, США потребуется такое количество топлива, транспортов и запчастей, что экономика может просто надорваться, если конфликт затянется больше, чем на 1-2 недели. А если будет именно война, то у янки не получится взять верх за 1-2 недели, а конфликт большей продолжительности не потянет их промышленность.

Меня всегда интересовало - где подобные комментаторы берут такую забористую шмаль ?

Как говорит женский закадровый комментатор на одном новостном канале Ютьюба : "Иногда лучше молчать и казаться дураком, чем открыть рот и подтвердить подозрения".

Чуть ниже вас ждет подборка комментариев тех, кто еще пока не потерял критического мышления:

А вы знали, что США в 20-м столетии оккупировали территории России ? Это были Архангельская и Мурманская области. Правда закончилась эта эпопея для них "как всегда" - бравых янки, которым для прекрасного сна нужно было убить не менее ста дремучих русских крестьян(можете почитать в старых выпусках американских газет за 1920-22гг), в итоге познакомили с отрядами РККА, которые возглавляли бывшие царские офицеры. Небольшие потери (в 70% личного состава) быстро убедили бравых американских кавалеристов, что лучше убраться восвояси, пока все они не стали удобрением в холодной и снежной России. А было это во времена оккупации территории России Антантой. Вот почему опасно забывать Историю и недооценивать своего возможного противника.

И напоследок анекдот с бородой :

Пентагон. Американское правительство и генералы обсуждают, когда лучше напасть на Россию. Не могут прийти к единому мнению когда это лучше сделать чтобы победить. Решили спросить у тех кто уже нападал.

Спрашивают у французов: "Когда лучше напасть?"

Французы отвечают: "Не знаем, но точно не зимой..."

Тогда спрашивают у немцев: "Когда напасть?"

Немцы говорят: "Не знаем, но точно не летом."

Тупик. Что делать? Кто-то предлагает - Давайте спросим у китайцев, они самые передовые и хитрые, всегда чего-нибудь придумывают...

Спрашивают: "Китайцы, ну когда нам на Россию напасть чтобы победить?"

Китайцы отвечают: "Прямо сейчас, немедленно. Русские сейчас "Силу Сибири" и "Турецкий поток" строят, ещё космодром Восточный достраивают, БАМ решили восстановить, Арктику осваивают - ИМ ПИПЕЦ КАК ПЛЕННЫЕ НУЖНЫ!"