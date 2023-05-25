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Куда идет обычный человек, когда ему нужен апгрейд ПК или покупка абсолютно нового ? Либо в соответствующий магазин, либо он сначала просматривает профильные (и не только) интернет-ресурсы в поисках информации, что сейчас в мейнстриме, какая у этого железа производительность, соотношение цена/качество, какие проблемы, а также в какую сумму можно уложиться при сборке. Сегодня мы с вами рассмотрим 3 сценария откровенно рекламных и оверпрайснутых сборок, а также предложим свои замены.

рекомендации 4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Представлять данного автора я не буду - некоторые из вас знакомы с ним не по наслышке. И именно этот его материал мы и разберем сегодня "по винтикам".

Бюджетная сборка (до 55 000 рублей) - 1080р/60фпс

В качестве первой замены - видеокарта.

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Да, это Китай, но при этом по соотношению цена/производительность за 20000 вы навряд ли найдете лучшее предложение. А 3070m куда производительнее, чем 6600 или 3050. Но будьте готовы потанцевать с бубном (установкой модифицированных драйверов).





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Если вам нужна карта с гарантией - то А750 от Интел как вариант. У нее производительность уже на уровне 3060/6600 и с каждым обновлением драйвера карта отрывается от своих конкурентов. Из минусов - ограниченный функционал драйвера, а также карта пока не поддерживает старые версии Dx.

Так как 6000 мы выиграли на видеокарте, то можно поставить и более шустрый процессор

На Авито его можно взять за 8500 рублей (решайте сами). В случае с АМ4 в качестве первоначальной "затычки" можно использовать Р5-3600 - это все еще неплохой и весьма производительный камень, которого вам с головой хватит для игры в 1080/60.

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Раз мы заменили процессор, то стоит заменить и его охлаждение.

Кулер "типа бокс" мы заменим на бюджетную модель от ID-Cooling, которой с головой хватит для выбранных нами процессоров + в комнате не будет филиала испытательного цеха завода.

Следующая замена - это накопитель.

Почему замена ? У А400 довольно много брака, как и у QUMO.

Корпус - Аэрокуловская классика, вот только не надо морщить нос - это весьма хороший корпус для бюджетной сборки! А когда-то он стоил 2100-2300 рублей...Но опять же вы можете поискать корпус на Авито и за 500руб оторвать там весьма хороший экземпляр.

Совет от Ромы Перова:

Как сэкономить? Можно сделать сборку не только дешевле, но и чуть мощнее, если поискать на «Авито» GeForce RTX 2060 Super примерно за 17 000 рублей. Еще тысяч 5-10 можно сэкономить, если поискать на вторичном рынке и другие комплектующие, кроме SSD и блока питания — эти устройства лучше брать новыми и на гарантии.

Правда есть одно "но" - 3070м куда как производительнее, чем 2060С, процессор в принципе можно брать почти смело ( а вот Райзен - с обязательной проверкой, т.к. были случаи полумертвых процессоров или процессоров с одноканальным контроллером). И если вы идете на Авито, то я бы тогда смотрел в бюджете до 20т.р. еще и 1080Ти. Да этой карте уже 6 лет, но флагман Паскаля по производительности между 3060Ти и 3070. Но помните, что такие карты если и брать с рук, то только с проверкой и на свой страх и риск.

Сборка за 1000$

В сборку за 1000$ - 3060, да еще и на 8Гб! - аплодисменты сборщику ! Зато корпус за 7000!

Наша первая замена - это видеокарта. Заменим то, что было предложено в статье на 3070Ti m. Хороший вариант для энтузиастов и зионщиков!

Как один из вариантов - 16Гб видеокарта от Интел. Но к сожалению я ее пока в ритейле не видел, только у челноков на Авито. А эта видеокарта уже соперник 3070 и если в Интел не будут тянуть кота за куриную гордость - то и 3080.

Как вариант - 6700ХТ - вот только ценник тут уже другой, да и возможно вам придется разбирать видеокарту, если температура по хотспоту будет уходить за 100°С.

Материнскую плату для Интел можно взять и подешевле.

Как вариант для АМ4 - эта "доска" вполне себе потянет не только 5600Х, но и 5800Х. А также 5800X3D. Минус - тут нет радиаторов для твердотельных накопителей, но их можно купить отдельно (какие вам понравятся).

Клон Гаммакса 300 за 2000 рублей мы пожалуй заменим на...

Переплата совсем небольшая, зато есть хороший запас под апгрейд процессора. К тому же он достаточно тихий ( что редкость у ID-Cooling).

Вместо 16Гб ОЗУ с посредственными таймингами мы возьмем набор на 32Гб с более лучшими таймингами. А с учетом прожорливости современных игр 32Гб памяти лишними не будут.

Блок питания мы возьмем чуть большей мощности - лучше иметь пусть и небольшой запас, чем не иметь его вовсе.

Наш накопитель под операционную систему и программы

А этот накопитель - под игры. Да, я предпочитаю раздельные накопители - так больше вероятность сохранения информации. если "что-то пойдет не так".

Корпус мы возьмем подешевле, но ничуть не хуже по охлаждению и качеству.





Сборка за 2000$

Первая замена - это опьять видеокарта

50% бюджета - сразу отправляем на видеокарту. И получаем неплохую прибавку в производительности :)

5800Х меняем на более холодный 5700Х (разницу все равно будете искать с лупой в игре)

К-версия большинству игроков не нужна, правда если хорошо подумать, то возможностей 12400 нам хватит более чем.

Кулер для процессора

если вы хотите сэкономить или же

Материнская плата

Это наверное лучшее, что можно взять на АМ4 - данная плата не напрягаясь потянет даже топовые процессоры 5000-й линейки (которые весьма рано списывать со счетов в плане гейминга). И переплата в сравнении с проблемной X570 A-Pro какие-то несчастные 3000 рублей!

Это к сожалению, сейчас самый адекватный выбор - под радиаторы это платы легко можно установить 3 NVME SSD и еще останется одно посадочное место - правда без радиаторов.

ОЗУ оставляем из предыдущих подмен. У вас есть вариант лучше - пишите в комментариях.

Набор накопителей из предыдущей сборки, если хотите - можете взять 2 терабайтника или один 2-х Тб.

Корпус мы возьмем дешевле, но отнюдь не хуже.





Компьютер мечты (бюджет не ограничен)

Эту сборку я только прокомментирую :

Собирать на АМ5 и 13-м поколении - просто бессмысленно (да, помечтать можно, но реального прироста производительности будет с гулькин нос, зато получите целый ворох проблем). Лучше пока взять топовое железо АМ4 и 12-е поколение Интел (в качестве основы для ПК).

Охлаждение - либо Termalright Frost Spirit 140, либо кастомная система жидкостного охлаждения.

По накопителям - под систему также берем накопитель на 256Гб, а вот под все остальное можно взять 4-8Гб PCI-E SSD

Если говорить о корпусах - то наверное выбирал бы из вот этих двух :

Хотя для "компухтера мышты" можно сделать и корпус под заказ... Это я так, к слову...

Пишите в комментариях - какие правки внесли бы вы и как бы выглядели ваши сборки в каждой категории... Надеюсь будет интересно почитать.