Как блогеры жонглируют результатами тестов
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Несколько дней назад на Главной странице нашего ресурса вышли две заметки - Последний Суперкулер - король может быть только один и Почему покупка Noctua - это деньги на ветер , вызвавшие весьма сильное воспламенение в области "украшения трона" у некоторых лиц.
И вот, буквально несколько часов назад вышел один "очень интересный материал"
Чем же он интересен ? А интересен он тем, КАК его автор пытается оправдать покупку сверхдорогого и не очень эффективного кулера. Будем надеяться, что он покупал свой кулер не в этом магазине
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1) Тестирование в условиях, отличных от оригинальных
Ну что же, давайте взглянем на этот "конфиг"
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А теперь давайте сравним его с моим стендом
Небольшая разница, не так ли ? Всего лишь корпус с шестью вентиляторами против Открытого стенда :) И даже при таком раскладе NH-D15 смогла вырвать лишь 1°C! И это при том, что у D15 площадь рассеивания на 25% больше, чем у Стрелы. Вот только результат не на 25% лучше. И это при том, что Д15 дороже Стрелы в два! раза. Так что да - настоящий Король это Стрела, а не Д15.
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2)Конфигурация стенда, отличная от оригинального
Оригинальный стенд :
Noctua NH-D15 (2xNF-A15)
Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme (1xTY-143)
Процессор : Ryzen 7PRO 3700
И первое и самое главное различие между 3700 и 7950Х - первый это одночиплетный процессор, а второй (7950Х) - это двучиплетный процессор. А с двух чиплетов снять 150Вт куда как проще, чем с одного - плотность теплового потока куда как меньше. А с одночиплетным мы получаем игру "попади чиплетом на теплотрубку". Так что условия тестирования не соответствуют исходным от слова "совсем".
Хотелось бы увидеть тесты Ноктуа Д15 на системе ТредРиппер но уже в исполнении товарища Манагера.
Будем надеяться, что она сможет отвести больше 280-300Ватт от 32-64 ядерного монстра с приемлемыми температурами.
Открываю "маленький секрет" - у TY-143 очень маленькая разница в эффективности на 2500 и 1600об/мин. А на 1600об/мин он куда тише, чем NF-A15 на 1500-1600.
Термалрайт эффективнее - я делал сравнение еще года 2 назад на Райзен 3700 и Стреле. В тестировании участвовали : NF-A15, NF-P14, TY-140, TY-143, TY-150, Glide Stream 140 PWM (1650rpm), BitFenix Spectre PRO 140 PWM(1800rpm).
К тому же в заметке Почему покупка Noctua - это деньги на ветер - есть часть из этих результатов. Почему я не выкладывал их ранее ? Чтобы температура нашей планеты не повысилась на 15-25°С.
Именно из-за моей нелюбви к Ноктуа и любви к Термалрайт мои актуальные системы охлаждаются кулерами Prolimatech :
Ну а где несет службу Prolimatech Armageddon - это вы догадайтесь сами :)
1) Silver Arrow IB-E Extreme снята с производства еще в 2019-20гг. Когда я ее покупал, то ее цена была 5800руб, против 7500-9200руб за NH-D15. Сейчас купить IB-E Extreme невозможно - первой ревизии уже давно нет в продаже, а у второй ревизии (rev.B) выпуклое основание.
2) Silver Arrow T8 на текущий момент является последним представителем в семействе. А с каждым новым поколением у Стрел повышалась эффективность на 2-5°С относительно предыдущего поколения. Так что вполне разумно, что я привожу ссылку на актуальную модель. А теперь представьте КАКОЙ была бы реакция, если бы я привел ценник своего экземпляра...И именно поэтому я называю лучшим кулером Стрелу, а не Д15.
Итоги
Статьи подобные
Приносят больше вреда, чем пользы для "защищаемого" бренда. К тому же некоторые бренды уже давно нуждаются в хорошем, "стимулирующем" пендале. Или вам нравится то, что вам продолжают пихать старые СО по заоблачным ценам ? Первый признак технологичного устройства - высокая эффективность и приемлемая/низкая цена. Технологии должны служить массовости и удешевлению производства, а не набиванию карманов.
П.С. Вы точно хотите увидеть сравнение вентиляторов Ноктуа, Термалрайт, Scythe и пр. на NH-D15/Silver Arrow/Frost Spirit на 5800Х/12700К ? Вы точно выдержите ? Если да - пишите в комментариях. Но раньше майских праздников не ждите.
П.П.С. Но если Ноктуа так хороша, то почему
На Авито предложений Д15 в два раза больше, чем всех модификаций Стрелы ? Может быть потому, что хороший кулер никто продавать не будет ?
Ноктуафилы, я вам покушать принёс
5-трубочный однобашенный кулер от Дипкул отправил на свалку "лучший из легендарнейших" или "легендарнейший из лучших".
С нетерпением ждем тест-опровержение. А уж с каким нетерпением его будут ждать фанаты Дипкула и Ай-Ди Кулинга...
Делайте ваши ставки Дамы и Господа.
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