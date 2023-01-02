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Тест и обзор процессорного кулера Thermalright SI-100

Сегодня у нас очередная новинка - top-flow кулер для HTPC/mini-ITX систем от компании Thermalright на тепловых трубках 3-го поколения.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Сводные характеристики
  • Тестовый стенд и методика тестирования
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

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   Сегодня у нас на тестировании - совсем недавно анонсированная новинка в сегменте top-flow - SI-100. Кулер приехал прямиком с распродажи 11.11 на АлиЭкспресс. Ну что ж, давайте не будем тянуть кота за куриную гордость - начнем наш обзор.

Упаковка и комплектация

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  Кулер упакован в коробку из коричневого гофрокартона, что говорит нам о том, что внутри находится кулер высокого класса. Оформление - стандартное для Термалрайт - черная печать. На лицевую сторону нанесены - название серии, к какому сегменту он относится, лэйбл производителя, название модели. Также указано, что модель поддерживает сокет 1700 и собрана на тепловых трубках 3-го поколения.

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 На крышке коробки : 3D-изображение модели, поддерживаемые сокеты, а также перечислены особенности кулера.

 На нижней стороне - изображение кулера сзади, наклейка с QR-кодом и штрих-код. А также адрес официального сайта производителя.

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 На правой боковине приведены спецификации комплектного вентилятора

 На левой боковине - спецификации радиатора. Если честно, то его возможность отвести 210Вт у меня вызывает сомнения, которые можно проверить только тестированием.

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  Сразу под крышкой нас встречают Руководство, Гарантийный талон и прокладка из вспененного полиэтилена.

 Под ними располагается ванна из этого же материала, в которой лежат радиатор и вентилятор. А к ним примыкает коробка с аксессуарами.

  Содержимое коробки для аксессуаров:

- Бэкплэйт Интел 115х/1200/1700

- набор скоб для вентилятора толщиной 15мм

- набор скоб для вентилятора толщиной 25мм

- кронштейны АМД АМ4/АМ5 (2шт)

- кронштейны Интел 115х/1200/20хх/1700 (2шт)

- стойки-изоляторы Интел 1700 (голубого цвета) - 4шт

- стойки-изоляторы Интел 115х/1200 (черного цвета) - 4шт

- набор шпилек для сокет 20хх, фиксирующих гаек, винты для бэкплэйта Интел 115х/1200/1700, изолирующие шайбы (по 4 шт)

- набор для АМД АМ4/АМ5 - стойки-изоляторы + крепежные винты( по 4шт)

- шприц с термопастой TF7


Радиатор

  Радиатор кулера набран 57 пластинами из никелированного алюминия на шести 6мм никелированных теплотрубках третьего поколения. Пластины просто обжаты на теплотрубках. Межреберное расстояние - 1.8мм. Радиатор имеет симетричные функциональные отверстия для удобной установки радиатора, что отсутствовало на его "прототипе" - SI-128(SE).

    Теплотрубки расположены в шахматном порядке для лучшего распределения тепла по всей площади. Пластины имеют 29 перфораций для оптимизации воздушного потока при установке теплотрубками перпендикулярно видеокарте. А также для улучшения результатов в пассивном режиме.

  Обратите внимание на разницу в размерах между "128"-м (слева) и "100"-м.

   С боков радиатор "застегнут" в замок в два ряда - как для большей жесткости, так и для создания туннельного эффекта.

  Теплотрубки в основании пропаяны по всей длине, но вот само основание имеет вид конуса.

 Для Интел это не так критично, но вот если вы берете его для АМ4/АМ5 - будьте готовы к шлифовке основания.

Вентилятор

 Комплектный вентилятор TL-E12 - на гидроподшипнике, работает в диапазоне 800-2100об/мин. Крыльчатка 7-лопастная, типа торпедо. Оптимальным является диапазон 1100-1500об/мин (ниже - падает эффективность, выше - становится очень шумным).

   Это единственный вентилятор на данном тестировании.

Установка и совместимость

 Монтируем крепления и наносим термопасту на процессор.

 На платформе АМД можно выбрать только 2 положения установки. В этом случае установить память типа Корсар Доминатор окажется невозможным, но зато мы будем иметь дополнительный обдув ОЗУ.

 В данном положении - никаких проблем с совместимостью ОЗУ, но вместо памяти будет обдуваться VRM. Делайте свой выбор.

Scythe Big Shuriken 3 + TR TL-E12

Чтобы мне не задавали лишних вопросов "Как ты установил SI-128 SE на АМ4?" Скажу только одно - это было неудобно. И долго.

 Отпечаток у SI-100 далек от идеала

  А вот отпечаток SI-128 SE. Да, он шлифованный - для всех владельцев Термалрайт шлифовка основания стала уже привычкой.

Сводные характеристики

Наименование Thermalright SI-128SE Thermalright SI-100 Scythe Big Shuriken 3
габариты радиатора, мм 145х125х94 134х120х77 122х122х69
Масса радиатора, г 570 490 380
Типоразмер вентиляторов 120х120х25 120х120х15, 120х120х25 120х120х15, 120х120х25
Вентиляторов в комплекте 0 1
 1
Материал радиатора Алюминий Никелированный алюминий Алюминий
Число ребер 78 57 59+9
Толщина ребер, мм 0.2 0.3 0.2
Межреберное расстояние, мм 1.0 1.8 1.0
Число и размер теплотрубок 4х8мм 6х6мм 3 поколения 5х6мм
Материал теплотрубок Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Цена на момент релиза 90$ 60$ 60$
Актуальность Раритет Новинка В продаже

Тестовый стенд и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus, Socket AM4, BIOS - 7B79vAK2(Beta version)

Процессор :Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz (Vermeer, L3 - 32Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb M.2

Видеокарта : Sapphire RX580 Nitro+, 8Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Корпус : Открытый стенд

Система охлаждения : Thermalright SI-128 SE, Thermalright SI-100, Scythe Big Shuriken 3.

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.5.6

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs - 165Вт) - тестирование делалось:  на максимальных оборотах.

Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 и 1100 об/мин), а также с трассировкой на "Впечатляюще" и без нее. Плотность толпы - Высокая.

Результаты тестирования

   Ну что ж, как видим из результатов Прайм 95, компании Термалрайт удалось весьма успешно модернизировать свой предыдущий top-flow флагман. И да - это результат "горбатого" SI-100, который еще можно будет улучшить путем шлифовки основания.

Thermalright SI-100, 2100об/мин

SI-128 SE, 900 об/мин, RTX off

SI-128 SE, 900 об/мин, RTX on

SI-100, 900об/мин, RTX off

SI-100, 900об/мин, RTX on

Big Shuriken 3, 900об/мин, RTX off

Big Shuriken 3, 900об/мин, RTX on

    Интересная картина, не так ли ? Но результаты SI-128 SE обеспечены в основном его большей площадью рассеивания. При увеличении оборотов вентилятора до 1100 об/мин картина меняется.

SI-128 SE, 1100об/мин, RTX off

SI-128 SE, 1100об/мин, RTX on

SI-100, 1100об/мин, RTX off

SI-100, 1100об/мин, RTX on

Big Shuriken 3, 1100 об/мин, RTX off

Big Shuriken 3, 1100 об/мин, RTX on

  Как видим, отрыв старичка SI-128 SE от новичков почти...испарился. А в случае дальнейшего "допила" новичков SI-128 SE уже станет догоняющим.

Итоги

А перед нами точно подделка под SI-128 или все таки его глубокая модернизация ? В целом компания Термалрайт проделала хорошую работу, сделав свой лучший топ-флоу кулер более миниатюрным, но при этом значительно выиграв в производительности.

Плюсы :

- высокое качество сборки

- хорошая производительность

- хорошее соотношение цена/производительность

Минусы:

- конусовидное основание (для лучшей производительности на АМД потребуется шлифовка основания)

- шумный вентилятор при оборотах выше 1500/мин

- есть серьезный соперник в лице Scythe Big Shuriken 3.

П.С. Выход статьи про "Баньши"

 ждите не раньше Крещения - она все еще в пути. Уже из Москвы.


   

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Теги

обзор тест mini-itx thermalright htpc scythe big shuriken 3 top-flow thermalright si-100 thermalright si-128 se
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