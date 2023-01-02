Тест и обзор процессорного кулера Thermalright SI-100
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Сводные характеристики
- Тестовый стенд и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
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Сегодня у нас на тестировании - совсем недавно анонсированная новинка в сегменте top-flow - SI-100. Кулер приехал прямиком с распродажи 11.11 на АлиЭкспресс. Ну что ж, давайте не будем тянуть кота за куриную гордость - начнем наш обзор.
Упаковка и комплектация
Кулер упакован в коробку из коричневого гофрокартона, что говорит нам о том, что внутри находится кулер высокого класса. Оформление - стандартное для Термалрайт - черная печать. На лицевую сторону нанесены - название серии, к какому сегменту он относится, лэйбл производителя, название модели. Также указано, что модель поддерживает сокет 1700 и собрана на тепловых трубках 3-го поколения.
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На крышке коробки : 3D-изображение модели, поддерживаемые сокеты, а также перечислены особенности кулера.
На нижней стороне - изображение кулера сзади, наклейка с QR-кодом и штрих-код. А также адрес официального сайта производителя.
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На правой боковине приведены спецификации комплектного вентилятора
На левой боковине - спецификации радиатора. Если честно, то его возможность отвести 210Вт у меня вызывает сомнения, которые можно проверить только тестированием.
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Сразу под крышкой нас встречают Руководство, Гарантийный талон и прокладка из вспененного полиэтилена.
Под ними располагается ванна из этого же материала, в которой лежат радиатор и вентилятор. А к ним примыкает коробка с аксессуарами.
Содержимое коробки для аксессуаров:
- Бэкплэйт Интел 115х/1200/1700
- набор скоб для вентилятора толщиной 15мм
- набор скоб для вентилятора толщиной 25мм
- кронштейны АМД АМ4/АМ5 (2шт)
- кронштейны Интел 115х/1200/20хх/1700 (2шт)
- стойки-изоляторы Интел 1700 (голубого цвета) - 4шт
- стойки-изоляторы Интел 115х/1200 (черного цвета) - 4шт
- набор шпилек для сокет 20хх, фиксирующих гаек, винты для бэкплэйта Интел 115х/1200/1700, изолирующие шайбы (по 4 шт)
- набор для АМД АМ4/АМ5 - стойки-изоляторы + крепежные винты( по 4шт)
- шприц с термопастой TF7
Радиатор
Радиатор кулера набран 57 пластинами из никелированного алюминия на шести 6мм никелированных теплотрубках третьего поколения. Пластины просто обжаты на теплотрубках. Межреберное расстояние - 1.8мм. Радиатор имеет симетричные функциональные отверстия для удобной установки радиатора, что отсутствовало на его "прототипе" - SI-128(SE).
Теплотрубки расположены в шахматном порядке для лучшего распределения тепла по всей площади. Пластины имеют 29 перфораций для оптимизации воздушного потока при установке теплотрубками перпендикулярно видеокарте. А также для улучшения результатов в пассивном режиме.
Обратите внимание на разницу в размерах между "128"-м (слева) и "100"-м.
С боков радиатор "застегнут" в замок в два ряда - как для большей жесткости, так и для создания туннельного эффекта.
Теплотрубки в основании пропаяны по всей длине, но вот само основание имеет вид конуса.
Для Интел это не так критично, но вот если вы берете его для АМ4/АМ5 - будьте готовы к шлифовке основания.
Вентилятор
Комплектный вентилятор TL-E12 - на гидроподшипнике, работает в диапазоне 800-2100об/мин. Крыльчатка 7-лопастная, типа торпедо. Оптимальным является диапазон 1100-1500об/мин (ниже - падает эффективность, выше - становится очень шумным).
Это единственный вентилятор на данном тестировании.
Установка и совместимость
Монтируем крепления и наносим термопасту на процессор.
На платформе АМД можно выбрать только 2 положения установки. В этом случае установить память типа Корсар Доминатор окажется невозможным, но зато мы будем иметь дополнительный обдув ОЗУ.
В данном положении - никаких проблем с совместимостью ОЗУ, но вместо памяти будет обдуваться VRM. Делайте свой выбор.
Чтобы мне не задавали лишних вопросов "Как ты установил SI-128 SE на АМ4?" Скажу только одно - это было неудобно. И долго.
Отпечаток у SI-100 далек от идеала
А вот отпечаток SI-128 SE. Да, он шлифованный - для всех владельцев Термалрайт шлифовка основания стала уже привычкой.
Сводные характеристики
|Наименование
|Thermalright SI-128SE
|Thermalright SI-100
|Scythe Big Shuriken 3
|габариты радиатора, мм
|145х125х94
|134х120х77
|122х122х69
|Масса радиатора, г
|570
|490
|380
|Типоразмер вентиляторов
|120х120х25
|120х120х15, 120х120х25
|120х120х15, 120х120х25
|Вентиляторов в комплекте
|0
|1
|1
|Материал радиатора
|Алюминий
|Никелированный алюминий
|Алюминий
|Число ребер
|78
|57
|59+9
|Толщина ребер, мм
|0.2
|0.3
|0.2
|Межреберное расстояние, мм
|1.0
|1.8
|1.0
|Число и размер теплотрубок
|4х8мм
|6х6мм 3 поколения
|5х6мм
|Материал теплотрубок
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Цена на момент релиза
|90$
|60$
|60$
|Актуальность
|Раритет
|Новинка
|В продаже
Тестовый стенд и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus, Socket AM4, BIOS - 7B79vAK2(Beta version)
Процессор :Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz (Vermeer, L3 - 32Mb)
ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb M.2
Видеокарта : Sapphire RX580 Nitro+, 8Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Корпус : Открытый стенд
Система охлаждения : Thermalright SI-128 SE, Thermalright SI-100, Scythe Big Shuriken 3.
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.5.6
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime 95(Small FFTs - 165Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах.
Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 и 1100 об/мин), а также с трассировкой на "Впечатляюще" и без нее. Плотность толпы - Высокая.
Результаты тестирования
Ну что ж, как видим из результатов Прайм 95, компании Термалрайт удалось весьма успешно модернизировать свой предыдущий top-flow флагман. И да - это результат "горбатого" SI-100, который еще можно будет улучшить путем шлифовки основания.
Интересная картина, не так ли ? Но результаты SI-128 SE обеспечены в основном его большей площадью рассеивания. При увеличении оборотов вентилятора до 1100 об/мин картина меняется.
Как видим, отрыв старичка SI-128 SE от новичков почти...испарился. А в случае дальнейшего "допила" новичков SI-128 SE уже станет догоняющим.
Итоги
А перед нами точно подделка под SI-128 или все таки его глубокая модернизация ? В целом компания Термалрайт проделала хорошую работу, сделав свой лучший топ-флоу кулер более миниатюрным, но при этом значительно выиграв в производительности.
Плюсы :
- высокое качество сборки
- хорошая производительность
- хорошее соотношение цена/производительность
Минусы:
- конусовидное основание (для лучшей производительности на АМД потребуется шлифовка основания)
- шумный вентилятор при оборотах выше 1500/мин
- есть серьезный соперник в лице Scythe Big Shuriken 3.
П.С. Выход статьи про "Баньши"
ждите не раньше Крещения - она все еще в пути. Уже из Москвы.
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