За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Как вы уже наверное знаете, буквально пару дней назад вышла очередная донатная помойка с образцовым анальным донатом, которая была анонсирована на Близконе в 2018г и вызвала нехилый подрыв пуканов и минусаторский зерграш со стороны пользователей. Да, я про Дьябло Иммортал.

Чем отличилась эта игра ?

анонсы и реклама RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz RTX 3070 уже дешевле 80тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

- В качестве основы выступила всем известная Diablo lll. Но если Diablo lll была игрой с возможностью мультиплеера, то Иммортал - мультиплеер с возможностью соло игры, к тому же рассчитанный на социалку (кланы, рейды, дейлики и пр.)

- Игру делали китайцы из NetEase, но решение об уровне монетизации принимали в Blizzard.

реклама

- Традиционными для Близзард сетевыми проблемами на старте (которые будут сохранятся на всем жизненном цикле игры - это тоже традиция Близзард) - игроки могли вылететь как во время игры, так и во время перехода между локациями.

- Мыльная графика на РС - буквально на уровне 2005-2008гг





реклама

- Невозможностью выбрать разрешение, при игре на РС.

- Помимо России и Беларуси нерукопожатными также стали Бельгия и Нидерланды - в этих странах игра то же недоступна.

- В Гонконге и вообще на Азии игра выйдет 22 июня на мобилках и на РС.

реклама

- Донат. Еще в 2019-20гг на Батлнете мы ванговали, что в будущих играх Близзард будет образцовый анальный донат. И вот мы видим в pay-to-win игре(которая должна была быть free-to-play, если верить словам Вьятт Ченга) ничем не ограниченный донат. "Но Дьябла никогда не была P2W!" возмутятся некоторые читатели... Не забывайте, что ДИ делали китайцы. И в данной игре любой трансмог, что вы решитесь купить, вам придется приобретать для каждого вашего персонажа отдельно ибо в этой игре весь донат и "Боевой Пропуск" привязан к конкретному персонажу, а не к учетной записи. И да, в данной "игре" донат напрямую влияет на ваши игровые возможности, особенно если вы хотите увидеть весь контент, ане только пройти сюжетку - крафт и гринд были специально урезаны в дно, чтобы без доната вы гриндили, как миллиард китайцев, в надежде, что вам хоть что-нибудь обломится.

Но есть и те, кто наоборот приветствует подобные проекты и всячески их продвигает

Релиз на РС ожидается в 20-х числах июня, но все мы знаем КАК у Близзард проходят релизы их игр на ПК.

Обратите внимание, что в этом проекте Графиня (Несметный, в переводе Фаргуса) представлена в виде демонического нетопыря с пепельными волосами (в Diablo ll она брюнетка).

Конечно в сети встречаются отзывы, что игру можно пройти и без доната, но это по сути игра на один раз. Ибо реальный эндгейм без доната вам не видать. Если новая система пройдет обкатку, то скорее всего мы ее увидим и в 4-й части Дьябло, которая также будет MMOARPG.

Есть ли у "игры" какие-нибудь плюсы ?

- Неплохо проработанная сюжетка

- Редактор персонажа (хотя толку от него на смартфоне - только на портрете персонажа)





Игроки по достоинству оценили работу Близзард и NetEase

Как вы думаете - это заслуженная оценка для такого проекта или она сможет взять Гран-При в виде 0.065 User Score ?

А главное помните - "Разработка дорожает!"