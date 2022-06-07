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"У вас что - нет лишних денег" или релиз Diablo Immortal

Два дня назад на смартфонах прошел релиз нового "проекта" от близзард, разрабатывавшегося компанией NetEase.
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   Как вы уже наверное знаете, буквально пару дней назад вышла очередная донатная помойка с образцовым анальным донатом, которая была анонсирована на Близконе в 2018г и вызвала нехилый подрыв пуканов и минусаторский зерграш со стороны пользователей. Да, я про Дьябло Иммортал.

  Чем отличилась эта игра ?

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- В качестве основы выступила всем известная Diablo lll. Но если Diablo lll была игрой с возможностью мультиплеера, то Иммортал - мультиплеер с возможностью соло игры, к тому же рассчитанный на социалку (кланы, рейды, дейлики и пр.)

- Игру делали китайцы из NetEase, но решение об уровне монетизации принимали в Blizzard.

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- Традиционными для Близзард сетевыми проблемами на старте (которые будут сохранятся на всем жизненном цикле игры - это тоже традиция Близзард) - игроки могли вылететь как во время игры, так и во время перехода между локациями.

-  Мыльная графика на РС - буквально на уровне 2005-2008гг


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 - Невозможностью выбрать разрешение, при игре на РС.

- Помимо России и Беларуси нерукопожатными также стали Бельгия и Нидерланды - в этих странах игра то же недоступна.

- В Гонконге и вообще на Азии игра выйдет 22 июня на мобилках и на РС.

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  - Донат. Еще в 2019-20гг на Батлнете мы ванговали, что в будущих играх Близзард будет образцовый анальный донат. И вот мы видим в pay-to-win игре(которая должна была быть free-to-play, если верить словам Вьятт Ченга) ничем не ограниченный донат. "Но Дьябла никогда не была P2W!" возмутятся некоторые читатели... Не забывайте, что ДИ делали китайцы. И в данной игре любой трансмог, что вы решитесь купить, вам придется приобретать для каждого вашего персонажа отдельно ибо в этой игре весь донат и "Боевой Пропуск" привязан к конкретному персонажу, а не к учетной записи. И да, в данной "игре" донат напрямую влияет на ваши игровые возможности, особенно если вы хотите увидеть весь контент, ане только пройти сюжетку - крафт и гринд были специально урезаны в дно, чтобы без доната вы гриндили, как миллиард китайцев, в надежде, что вам хоть что-нибудь обломится.

   Но есть и те, кто наоборот приветствует подобные проекты и всячески их продвигает

   Релиз на РС ожидается в 20-х числах июня, но все мы знаем КАК у Близзард проходят релизы их игр на ПК.

   Обратите внимание, что в этом проекте Графиня (Несметный, в переводе Фаргуса) представлена в виде демонического нетопыря с пепельными волосами (в Diablo ll она брюнетка).

     Конечно в сети встречаются отзывы, что игру можно пройти и без доната, но это по сути игра на один раз. Ибо реальный эндгейм без доната вам не видать. Если новая система пройдет обкатку, то скорее всего мы ее увидим и в 4-й части Дьябло, которая также будет MMOARPG.

  Есть ли у "игры" какие-нибудь плюсы ?

- Неплохо проработанная сюжетка

- Редактор персонажа (хотя толку от него на смартфоне - только на портрете персонажа)


  Игроки по достоинству оценили работу Близзард и NetEase

  Как вы думаете - это заслуженная оценка для такого проекта или она сможет взять Гран-При в виде 0.065 User Score ?

 А главное помните - "Разработка дорожает!"

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