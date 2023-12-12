Введение

Упаковка и комплектация

Радиатор

Вентилятор

Установка и совместимость

Таблица сводных характеристики

Конфигурация и методика тестирования

Результаты тестирования

Итоги

Введение

Надеюсь, мои негодяйки и негодяйчики вы уже таки успели сильно соскучиться по новинкам тестирования на нашем сайте. И сегодня мы с вами рассмотрим одну из таких "новинок" - кулер от фирмы Thermalright - Frost Tower 120 ("Цитадель Ледяной Короны", хотя я бы предпочел бы совсем другое - "Ледяной Трон").

Упаковка и комплектация

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Упаковка кулера стандартна для всех высокопроизводительных моделей компании - безликий горчичный гофрокартон с черным принтом. Что как бы намекает нам, что основные деньги пошли на содержимое внутри упаковки.

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На задней стороне упаковки кратко перечислены основные характеристики радиатора и вентилятора, поддерживаемые системой охлаждения сокеты. Под крышкой нас встречает кулер, упакованный в ванну из вспененного полиэтилена.

В коробке с аксессуарами есть все необходимое, чтобы установить систему охлаждения на все актуальные сокеты.

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Обратите внимание, что крепеж для сокет 1700 (с голубыми шайбами) упакован в отдельную емкость от крепежа на АМ4/АМ5/115Х/20ХХ (пакет с красными стойками).

Радиатор

Радиатор собран на 6 U-образных 6мм никелированных теплотрубках AGHP gen3. Радиатор асимметричен - для лучшей совместимости с высокими радиаторами ОЗУ / VRM и видеокартой. Состоит из двух секций, набранных 45 алюминиевыми никелированными пластинами с межреберным расстоянием 1.8мм. Обратите внимание, что для повышения площади рассеивания производитель сделал ребра волнообразной формы.

С боковпластины радиатора собраны в замок - это как повышает прочность конструкции, так и создает туннельный эффект, но при этом предъявляет повышенные требования к производительности вентилятора.

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Сверху радиатор закрыт декоративными накладками, которые держатся при помощи саморезов. Сняв их мы видим. что 2-3 верхние пластины ( в зависимости от толщины и формы теплотрубки) не участвуют в охлаждении. То есть по факту непосредственно в охлаждении участвуют только по 42 пластины в каждой секции.

Что удивительно, основание у данной модели весьма неплохого качества - как можете видеть по снимкам без ярко выраженного горба, характерного для многих моделей Термалрайт.

Основание и ребра соединены с теплотрубками посредством пайки.

Вес(масса) радиатора - 733г, хотя в спецификациях указано 755г









Вентилятор

В комплекте идут два вентилятора TL-C12 Pro G, он работает в диапазоне 600-1850об/мин. До 1200об/мин вентиляторы можно назвать тихими, после 1200 об/мин появляется вполне осязаемый гул.

Видите вот эту маленькую коричневую "какашечку" на роторе вентилятора ? Это и есть заводской "балансир".





Установка и совместимость

Установка на универсальный бэкплэйт проста и интуитивно понятна. Обратите внимание, что с модулями типа Kingston Fury Renegade (44мм высотой) уже приходится поднимать вентилятор. И да, модули такого типа - это максимальный размер, который стоит устанавливать, с модулями типа "Dominator Platinum" могут возникнуть некоторые "неудобства".

Кулер в сборе перекрывает все 4 слота оперативной памяти.

Отпечаток на Интел хороший.

На АМ4 качество отпечатка также хорошее.









Таблица сводных характеристик

Наименование Pentawave Z06D Thermalright Phantom Spirit 120SE Thermalright Frost Tower 120 Габариты радиатора (ДхШхВ) мм 133х133х158 125х110х154 125х109х154 Масса радиатора, г 887 816 732 Размеры вентилятора 120х120х25 120х120х25 120х120х25 Число вентиляторов 2 2 2 Материал радиатора Никелированный окрашенный алюминий Никелированный алюминий Никелированный алюминий Число ребер 2х58 2х51 2х45 Толщина ребер 0.4мм 0.4мм 0.4мм Межреберное расстояние 1.6мм 1.9мм 1.8мм Число теплотрубок 6х6мм 7х6мм AGHP gen4 6х6мм AGHP gen3 Материал теплотрубок Окрашенная медь Никелированная медь Никелированная медь Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь TDP, Ватт 270 265 265 Цена на момент релиза 60$ 35-40$

Актуальность В продаже В продаже В продаже

Обратите внимание, что гвоздь обзора почти на 20% легче такой новинки, как Pentawave Z06D - это еще пригодится при интерпретации результатов тестирования.

Конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Socket 1700

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Socket AM4

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus, Socket AM4, BIOS - 7B79vAK2(Beta version)

Процессор :Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz (Vermeer, L3 - 32Mb), PBO On, LLC4

Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Общее "железо"

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Thermalright Frost Tower 120, Thermalright Phantom Spirit 120SE, Pentawave Z06D.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX на протяжении 20мин: на максимальных оборотах и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

Температура окружающего воздуха - 22-23°С

Результаты тестирования

Prime95 Frost Tower 120 1800rpm

Frost Tower 120 1200rpm

Как мы можем видеть, на 12700К с предельной нагрузкой кулер справляется только в режиме полных оборотов. При снижении оборотов до 1200 (тихий режим) перегрев процессора наступает через 3-4минуты.

Frost Tower 120 1800rpm

Frost Tower 120 1200rpm

На платформе АМ4 (Р7-5800Х) дела обстоят немного лучше - кулер вполне неплохо справляется с охлаждением пылкого Райзена даже на "тихих" оборотах.

Cyberpunk 2077

Ryzen 7-5800X Frost Tower 120 900rpm

Phantom Spirit 120SE 900rpm

Z06D 900rpm

i7-12700K Frost Tower 120 900rpm

Phantom Spirit 120SE 900rpm

AK620 900rpm

Z06D 900rpm

Ух ты, надо же как интересно получилось... В целом "Цитадель Ледяной Короны" (Frost Tower 120) по эффективности в играх обходит Z06D, но при этом уступает куда более дешевой модели - "Баньши" (Phantom Spirit 120SE).

Итоги

Итак, что же мы имеем в сухом остатке ?

Плюсы модели :

- Интересный дизайн

- Очень хорошее качество сборки

- Достаточно высокая производительность при компактных размерах и небольшом весе

А теперь - о Минусах модели :

- Высокая цена в ритейле - модель почти в полтора раза дороже уже многим полюбившейся "Баньши", при том что разница в производительности у них отсутствует.

- Наличие как в модельном ряду самого производителя, так и в нашем ритейле весьма серьезных конкурентов с лучшим соотношением "Цена/Производительность".

К слову на Амазоне вы можете найти несколько очень хороших отзывов об этой модели, но при этом в североамериканском регионе она стоит несравненно дешевле, нежели у нас в рознице.

У меня спросят - "А почему обзор выходит так поздно ?". Все до банального просто - из-за цены. В декабре прошлого года Frost Tower 120 с доставкой в РФ с Али обошелся бы в среднем в 7200-8000руб - при такой цене брать эту модель просто никто бы не стал. С Июня по декабрь 2023г в Онлайн-Трейде эта модель подешевела почти на 600 рублей, в то время как ее прямой оппонент - Pentawave Z06D - потерял почти 35-40% в цене. Если на старте его предлагали по 5800-6200руб, то сейчас уже по 4300-4000руб (высокая конкуренция и зубастые оппоненты вносят свои коррективы в аппетиты как производителей, так и продавцов).

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