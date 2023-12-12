"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
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- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Таблица сводных характеристики
- Конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
Надеюсь, мои негодяйки и негодяйчики вы уже таки успели сильно соскучиться по новинкам тестирования на нашем сайте. И сегодня мы с вами рассмотрим одну из таких "новинок" - кулер от фирмы Thermalright - Frost Tower 120 ("Цитадель Ледяной Короны", хотя я бы предпочел бы совсем другое - "Ледяной Трон").
Упаковка и комплектация
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Упаковка кулера стандартна для всех высокопроизводительных моделей компании - безликий горчичный гофрокартон с черным принтом. Что как бы намекает нам, что основные деньги пошли на содержимое внутри упаковки.
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На задней стороне упаковки кратко перечислены основные характеристики радиатора и вентилятора, поддерживаемые системой охлаждения сокеты. Под крышкой нас встречает кулер, упакованный в ванну из вспененного полиэтилена.
В коробке с аксессуарами есть все необходимое, чтобы установить систему охлаждения на все актуальные сокеты.
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Обратите внимание, что крепеж для сокет 1700 (с голубыми шайбами) упакован в отдельную емкость от крепежа на АМ4/АМ5/115Х/20ХХ (пакет с красными стойками).
Радиатор
Радиатор собран на 6 U-образных 6мм никелированных теплотрубках AGHP gen3. Радиатор асимметричен - для лучшей совместимости с высокими радиаторами ОЗУ / VRM и видеокартой. Состоит из двух секций, набранных 45 алюминиевыми никелированными пластинами с межреберным расстоянием 1.8мм. Обратите внимание, что для повышения площади рассеивания производитель сделал ребра волнообразной формы.
С боковпластины радиатора собраны в замок - это как повышает прочность конструкции, так и создает туннельный эффект, но при этом предъявляет повышенные требования к производительности вентилятора.
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Сверху радиатор закрыт декоративными накладками, которые держатся при помощи саморезов. Сняв их мы видим. что 2-3 верхние пластины ( в зависимости от толщины и формы теплотрубки) не участвуют в охлаждении. То есть по факту непосредственно в охлаждении участвуют только по 42 пластины в каждой секции.
Что удивительно, основание у данной модели весьма неплохого качества - как можете видеть по снимкам без ярко выраженного горба, характерного для многих моделей Термалрайт.
Основание и ребра соединены с теплотрубками посредством пайки.
Вентилятор
В комплекте идут два вентилятора TL-C12 Pro G, он работает в диапазоне 600-1850об/мин. До 1200об/мин вентиляторы можно назвать тихими, после 1200 об/мин появляется вполне осязаемый гул.
Видите вот эту маленькую коричневую "какашечку" на роторе вентилятора ? Это и есть заводской "балансир".
Установка и совместимость
Установка на универсальный бэкплэйт проста и интуитивно понятна. Обратите внимание, что с модулями типа Kingston Fury Renegade (44мм высотой) уже приходится поднимать вентилятор. И да, модули такого типа - это максимальный размер, который стоит устанавливать, с модулями типа "Dominator Platinum" могут возникнуть некоторые "неудобства".
Кулер в сборе перекрывает все 4 слота оперативной памяти.
Отпечаток на Интел хороший.
На АМ4 качество отпечатка также хорошее.
Таблица сводных характеристик
|Наименование
|Pentawave Z06D
|Thermalright Phantom Spirit 120SE
|Thermalright Frost Tower 120
|Габариты радиатора (ДхШхВ) мм
|133х133х158
|125х110х154
|125х109х154
|Масса радиатора, г
|887
|816
|732
|Размеры вентилятора
|120х120х25
|120х120х25
|120х120х25
|Число вентиляторов
|2
|2
|2
|Материал радиатора
|Никелированный окрашенный алюминий
|Никелированный алюминий
|Никелированный алюминий
|Число ребер
|2х58
|2х51
|2х45
|Толщина ребер
|0.4мм
|0.4мм
|0.4мм
|Межреберное расстояние
|1.6мм
|1.9мм
|1.8мм
|Число теплотрубок
|6х6мм
|7х6мм AGHP gen4
|6х6мм AGHP gen3
|Материал теплотрубок
|Окрашенная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|TDP, Ватт
|270
|265
|265
|Цена на момент релиза
|60$
|35-40$
|Актуальность
|В продаже
|В продаже
|В продаже
Обратите внимание, что гвоздь обзора почти на 20% легче такой новинки, как Pentawave Z06D - это еще пригодится при интерпретации результатов тестирования.
Конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Socket 1700
Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204
Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
Socket AM4
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus, Socket AM4, BIOS - 7B79vAK2(Beta version)
Процессор :Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz (Vermeer, L3 - 32Mb), PBO On, LLC4
Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Общее "железо"
Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3
ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]
Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : Thermalright Frost Tower 120, Thermalright Phantom Spirit 120SE, Pentawave Z06D.
Мониторинг
HWMonitor 1.48
CapFrameX 1.6.0
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX на протяжении 20мин: на максимальных оборотах и минимально возможных.
Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.
Температура окружающего воздуха - 22-23°С
Результаты тестирования
Prime95
Как мы можем видеть, на 12700К с предельной нагрузкой кулер справляется только в режиме полных оборотов. При снижении оборотов до 1200 (тихий режим) перегрев процессора наступает через 3-4минуты.
На платформе АМ4 (Р7-5800Х) дела обстоят немного лучше - кулер вполне неплохо справляется с охлаждением пылкого Райзена даже на "тихих" оборотах.
Cyberpunk 2077
Ryzen 7-5800X
i7-12700K
Ух ты, надо же как интересно получилось... В целом "Цитадель Ледяной Короны" (Frost Tower 120) по эффективности в играх обходит Z06D, но при этом уступает куда более дешевой модели - "Баньши" (Phantom Spirit 120SE).
Итоги
Итак, что же мы имеем в сухом остатке ?
Плюсы модели :
- Интересный дизайн
- Очень хорошее качество сборки
- Достаточно высокая производительность при компактных размерах и небольшом весе
А теперь - о Минусах модели :
- Высокая цена в ритейле - модель почти в полтора раза дороже уже многим полюбившейся "Баньши", при том что разница в производительности у них отсутствует.
- Наличие как в модельном ряду самого производителя, так и в нашем ритейле весьма серьезных конкурентов с лучшим соотношением "Цена/Производительность".
К слову на Амазоне вы можете найти несколько очень хороших отзывов об этой модели, но при этом в североамериканском регионе она стоит несравненно дешевле, нежели у нас в рознице.
У меня спросят - "А почему обзор выходит так поздно ?". Все до банального просто - из-за цены. В декабре прошлого года Frost Tower 120 с доставкой в РФ с Али обошелся бы в среднем в 7200-8000руб - при такой цене брать эту модель просто никто бы не стал. С Июня по декабрь 2023г в Онлайн-Трейде эта модель подешевела почти на 600 рублей, в то время как ее прямой оппонент - Pentawave Z06D - потерял почти 35-40% в цене. Если на старте его предлагали по 5800-6200руб, то сейчас уже по 4300-4000руб (высокая конкуренция и зубастые оппоненты вносят свои коррективы в аппетиты как производителей, так и продавцов).
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