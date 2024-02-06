Во вторник премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что рак у короля Карла III был обнаружен на ранней стадии. В радиоинтервью BBC Сунак заявил, что раннее обнаружение позволит провести необходимое лечение.

В понедельник Букингемский дворец сообщил, что у 75-летнего Карла была диагностирована неуточненная форма рака после того, как в прошлом месяце он был помещен в лондонскую больницу для проведения процедуры, связанной с увеличенной простатой. Источник из королевской семьи сообщил CNN, что выявленный рак не является раком простаты, но не предоставил более подробной информации.

По словам представителей дворца, на время лечения Чарльз сократит свои публичные обязанности. Однако он продолжит вести государственные дела и оформлять официальные бумаги. Это означает, что он продолжит ежедневно получать красные коробки с правительственными бумагами, что позволит ему работать над государственными документами дома. Предполагается, что король продолжит еженедельные аудиенции с премьер-министром, при этом будут рассмотрены альтернативные варианты, если врачи порекомендуют ограничить личные контакты.

Также ожидается, что он будет по-прежнему доступен для выполнения государственных обязанностей, таких как заседания Королевского совета, хотя детали того, как это будет происходить, еще определяются.

Сунак заявил, что поддерживает регулярные контакты с королем и будет продолжать это делать. Хотя он не уточнил, сохранятся ли их личные встречи, он предположил, что диагноз не повлияет на управление страной.