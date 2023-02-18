Обзор оперативной памяти Silicon Power Xpower Turbine RGB SP008GXLZU360BSB
Silicon Power кроме бюджетных модулей оперативной памяти, выпускается также и более продвинутую, серии Xpower Turbine, снабженной радиаторами и обладающей широким выбором частоты, объема и количества модулей. Но и это не все, в ассортименте есть модули и с подсветкой. Рассмотрим один такой вариант памяти DDR4 на 8 ГБ и частотой 3600 МГц.
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Технические характеристики Silicon Power SP008GXLZU360BSB
Упаковка, внешний вид и комплектация Silicon Power SP008GXLZU360BSB
Яркому модулю была предоставлена такая же упаковка.
Из самого полезного, на ней есть изображение модуля, по которому видно, что у него есть радиатор и как выполнен световод. Через прозрачное окно виден модуль, однако информационная наклейка скрыта в недрах коробки. Кроме всего прочему, перечислены поддерживаемые фирменные технологии подсветок того или иного бренда.
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Если кто-то видел модули Xpower Turbine, то обратит внимание, что у них точно такой же радиатор по сути, но в другом цвете и сверху пустоты заполняет световод. Несмотря на переливающуюся наклейку, информационную с полезной информацией не забыли.
Переливается декоративная наклейка красиво, особенно при попадании света на нее. Однако в глубине системного блока попалась на нее вряд ли будет, да и скрыта она будет. Ниже я покажу сравнение с модулем памяти без подсветки, чтобы оценить схожесть радиаторов.
Тестирование Silicon Power SP008GXLZU360BSB
Проверим память на процессоре AMD Ryzen 5 Pro 4650G и материнской плате Asus Strix B550-I Gaming. На ней же будем проверять работу с Asus Aura. Сразу проверим, чья память используется в модулях.
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Используемая память в модулях производства Samsung, она же часто попадается в других модулях серии Xpower Turbine. Недолго думая кинемся на тесты и посмотрим, что она может и насколько стабильна в штатном для себя режиме.
Тестирование стабильности было пройдено успешно, но это и немудрено, Silicon Power проверяет все модули на стабильность и даёт пожизненную гарантию на них. Поэтому мы только подтвердили это. Производительность была на уровне других одиночных модулей на параметрах 3600CL16. Поэтому начинаем разгонять модуль.
Начал я с повышения частоты. Старт системы был вплоть до частот 4200 МГц, однако была "синь" и ошибки. Полная стабильность была на частоте 4066 МГц и повышенного до 1.37 в напряжении. А вот тайминги относительно профиля D.O.C.P. понизить не удалось. Впрочем по итогу вышло не так плохо — 4066CL18.
Снова все тесты пройдены успешно. Производительность возросла заметно, будь второй модуль, было бы вообще отлично, даже если бы пришлось немного снизить частоту. Встройка точно бы ожила.
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У модулей есть подсветка, которая может разбавить красками вашу сборку. А если у вас уже есть комплектующие с подсветкой, то данная память составит им отличную компанию. Подсветкой я легко управлял с помощью фирменной утилиты.
Итог
Silicon Power SP008GXLZU360BSB — модуль еще пока актуального стандарта памяти DDR4, который показал неплохие способности к разгону относительно базовой (D.O.C.P). Этот разгон заметно повышает привлекательность покупки, т.к. позволяет получить память более высокого уровня. Кроме того, наличие подсветки тоже для кого-то будет решающим фактором.
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