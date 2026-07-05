Музыканты представили пластинку, которая уже получила высокие оценки музыкальных критиков

Британская рок-группа Deep Purple выпустила свой 24-й студийный альбом под названием «Splat!». Релиз состоялся 3 июля 2026 года на цифровых музыкальных сервисах. Помимо цифрового релиза альбом выпустили ограниченным тиражом на фиолетовой виниловой пластинке. Для коллекционеров подготовили подарочные издания.

Новая работа включает 13 композиций, 3 из которых музыканты представили в качестве синглов ещё до выхода альбома. Речь идёт о песнях Arrogant Boy, Diablo и Guilt Trippin. Музыканты называют «Splat!» одной из самых тяжёлых по звучанию пластинок за последние годы.

Изображение: Louder

Изображение: Louder

Изображение: Louder

Изображение: Louder

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Концепция альбома посвящена теме трансформации и перехода за пределы физического существования. Обозреватель издания Louder Иэн Фортнэм оценил новинку на четыре звезды из пяти возможных. В своей рецензии он отметил, что группа переживает очередной творческий подъём, а также высоко оценил вокальное исполнение Иэна Гиллана (Ian Gillan).

Поклонники отмечают сходство нового материала с классическим звучанием Deep Purple 1970-х годов и считают, что группе удалось сохранить фирменный стиль.