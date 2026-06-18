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Inthenews
Легендарная сладж-метал группа Acid Bath объявила о первом за 28 лет туре по США
Одна из самых уважаемых групп в жанре сладж-метал Acid Bath объявила о трех новых концертах в США в 2026 году. Эти выступления войдут в состав первого за 28 лет тура коллектива, сообщает Yahoo
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Группа выступит с Ministry 15 сентября в амфитеатре Red Rocks в Колорадо и 3 октября на площадке Salt Shed Outdoors в Чикаго. На разогреве в обоих городах будет группа Windhand, а в Колорадо присоединится Twin Tribes. Дополнительно Acid Bath добавила концерт 21 августа на крыше Pier 17 в Нью-Йорке, где на разогреве сыграют Obituary и Thou.

Acid Bath образовалась в Луизиане в начале 1990-х и выпустила всего два студийных альбома — «When the Kite String Pops» (1994) и «Paegan Terrorism Tactics» (1996). Уникальное сочетание сладж-метала, дум-метала, хардкор-панка, дэт-метала и блюза сделало группу одним из самых значимых коллективов в жанре.

                                                                     Изображение: Acid Bath

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Первоначальный период существования Acid Bath завершился в 1997 году после смерти басиста Оди Пэйн (Ody Payne), и воссоединение казалось маловероятным десятилетиями. Сейчас группа известна среди метал-энтузиастов как одна из самых уважаемых в своем жанре.

В ближайших планах Acid Bath совместные концерты с System of a Down и Queens of the Stone Age.

#acid bath #сладж-метал
Источник: yahoo.com
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