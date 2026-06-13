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Inthenews
Outright Games анонсировала новую детскую игру по мотивам «Улицы Сезам»
Издатель Outright Games и разработчик Infinigon анонсировали выход новой игры Sesame Street: Friends & Fun. Проект станет трёхмерной сюжетной приключенческой игрой для двух игроков и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК через Steam 9 октября
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Согласно описанию от компании Outright Games, игра основана на популярном детском сериале «Улица Сезам». Сюжет разворачивается вокруг подготовки к большому общественному празднику в новом районе. Игроки смогут создать и настроить своего персонажа, обустроить дом и исследовать яркие локации, выполняя задания и участвуя в мини-играх.

                                                                Изображение: Outright Games

                                                                   Изображение: Outright Games

                                                                Изображение: Outright Games

Игра ориентирована на маленьких детей и предлагает простую механику управления, а также режим локального кооператива для двух игроков. Управление интуитивно понятно, сюжет не давит на ребёнка. Взрослые могут присоединиться к прохождению вместе с ребёнком и не беспокоиться за безопасность детей в виртуальном мире, проверенном временем.

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Проект продолжает традицию интерактивных проектов «Улицы Сезам».

#infinigon #outright games #sesame street: friends &amp; fun
Источник: gematsu.com
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