mongalaite
Аэрофлот и Сбер создадут сервис на основе GigaChat для планирования путешествий
Персональный помощник будет предназначен для повышения удобства путешествий и расширения возможностей клиентов при выборе маршрутов и услуг.

Аэрофлот совместно со Сбером запускает новый сервис, который поможет пользователям планировать поездки с использованием технологий ИИ. Об этом стало известно из сообщения компаний.

Проект нацелен на упрощение процесса организации путешествий и будет предоставлять рекомендации и персонализированные предложения для туристов. Сервис объединит информацию о перелетах, гостиницах и развлечениях на одной платформе для удобного и эффективного планирования поездок.

Ожидается, что сервис станет полезным решением для широкого круга пользователей в России и за ее пределами.

#туризм #сбер #аэрофлот #путешествие #gigachat #персональный помощник
Источник: finam.ru
Сейчас обсуждают

lewile
19:58
Ого оказывается не только у нас законотворцы идиотизмом занимаются....
Парламент Польши призвал перенести российское посольство подальше от Министерства обороны
ZagSer168
19:34
USB-C 3.2 Gen 2 и USB-C 2.0 - это одно и то же. USB-C 3.2 Gen 2 - более позднее название
Эксперт протестировал iPhone 17 и модели Pro и выяснил разницу между устройствами
Ghosteer
19:00
"положительный эффект от введения ограничений" для кого положительный? для этих скупердяев в думме которые уже не знают как ещё поглубже залезть в наши карманы!?
Профессор Гарварда Леб разочарован в пресс-конференции NASA по межзвездному объекту 3I/ATLAS
Безмолвие
18:31
не ищи смысла...тут его нет. цифровой путинский гулаг
Профессор Гарварда Леб разочарован в пресс-конференции NASA по межзвездному объекту 3I/ATLAS
Baron_05
18:25
А насколько выросло количество звонков мошенников по сотовой связи?
Профессор Гарварда Леб разочарован в пресс-конференции NASA по межзвездному объекту 3I/ATLAS
corsi
18:21
2P, 4E, 4LP-E, что еще, 6 ядер залупа-Е и 8 нахер-не-надо-E?
Процессор Intel Panther Lake ES появился на фотографиях и в ранних тестах
Михаил Авраменко
18:17
Только почему-то за золото люди убивают друг друга уже не одно тысячелетие...
В Китае в провинции Ляонин обнаружили крупнейшее месторождение золота﻿
Beholdersm
18:07
Надо было в июле брать 2х32, когда комп собирал. Хотя, надеюсь, что до конца эпохи АМ5 мне и 2х16 хватит
MLID: Проблемы в поставках памяти DDR5 будут продолжаться до декабря 2026 года
Сергей Анатолич
18:02
По ходу надо подальше удалить польшу от территории России.
Парламент Польши призвал перенести российское посольство подальше от Министерства обороны
linux4ever
17:58
У них сейчас целых три восьмёрки: 8s, 8 и 8 elite.
Субфлагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 5 уступил топовому Snapdragon 8 Elite Gen 5 всего 11%
