Персональный помощник будет предназначен для повышения удобства путешествий и расширения возможностей клиентов при выборе маршрутов и услуг.

Аэрофлот совместно со Сбером запускает новый сервис, который поможет пользователям планировать поездки с использованием технологий ИИ. Об этом стало известно из сообщения компаний.

Проект нацелен на упрощение процесса организации путешествий и будет предоставлять рекомендации и персонализированные предложения для туристов. Сервис объединит информацию о перелетах, гостиницах и развлечениях на одной платформе для удобного и эффективного планирования поездок.

Ожидается, что сервис станет полезным решением для широкого круга пользователей в России и за ее пределами.