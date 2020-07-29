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В центре внимания презентации AMD было заверение инвесторов в том, что (в отличие от Intel) она обеспечит стабильное и предсказуемое выполнение планов, в которых ничего не изменилось. «За последние пару кварталов мы увидели, что планы вполне соответствуют нашим показателям и возможностям. Вы можете рассчитывать на нас в отношении последовательного их выполнения. Чипы Milan важны для нас, и мы обеспечим их поставки в этом году. Мы уже начали привлекать клиентов на 5-нм процессоры с архитектурой Zen 4. Мы чувствуем, что они весьма заинтересованы. AMD находится в отличном состоянии», — сказала президент и исполнительный директор Лиза Су (Lisa Su).

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Для начала, компания ещё раз подтвердила, что до конца года запустит микроархитектуру ЦП Zen 3 для потребительского сегмента и ЦОД, то есть продукты Ryzen и EPYC Milan, основанные на Zen 3. Также было подтверждено внедрение графической архитектуры RDNA 2 в сегментах потребительской графики и запуск скалярной вычислительной архитектуры CDNA до конца года. Компания подтвердила старт массовых поставок однокристальных систем следующего поколения как для Microsoft, так и для Sony, чтобы они могли производить свои консоли следующего поколения — Xbox Series X и PlayStation 5. Поставки этих чипов наверняка внесут ощутимый вклад в прибыль компании в III квартале.

Вычислительная архитектура CDNA не будет играть большой роли в 2020 году для AMD, но, по словам компании, в 2021 году появится куда больше перспектив для продвижения серверных ускорителей. CDNA 2 дебютирует в следующем году с «продвинутым техпроцессом» (если не 5 нм, то, вероятно, улучшенные 7-нм нормы ULV).

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Госпожа Су также подтвердила, что микроархитектура ЦП следующего поколения Zen 4 показывает себя хорошо в лабораторных испытаниях и процессоры будут печататься с соблюдением 5-нм технологических норм. Корпоративная презентация AMD подтверждает, что Genoa будет кодовым названием продуктов EPYC на основе Zen 4. На слайде в качестве года выпуска Genoa обозначен 2021 год.

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В той же презентации указываются и продукты Ryzen, основанные на Zen 3, дебютирующие в 2020 году, и запуск следующей архитектуры RDNA 3 в 2021 году — на том же «продвинутом техпроцессе», что и CDNA 2. Потребительская графика продолжает оставаться слабым местом для AMD, а выручка снижается. AMD делает ставку на RDNA 2 и полное обновление семейства продуктов, чтобы переломить ситуацию. В то время как поставки чипов Microsoft и Sony дадут большую отдачу в III квартале, ожидается, что в IV квартале основное влияние на доходы окажут уже Zen 3 и RDNA 2.

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AMD не радуется проблемам Intel с освоением передовых производственных норм. Будучи компанией без собственного производства, AMD находится в зависимости от TSMC с точки зрения наращивания объёмов поставок. Лиза Су прокомментировала, что поставки 7-нм чипов всё ещё недостаточны для AMD. Она заявила, что компания работает с TSMC, чтобы гарантировать возможность удовлетворить потребительский спрос. AMD выглядит равнодушной и к запуску Intel Tiger Lake: процессоры Ryzen серии 4000 на основе Renoir помогли увеличить доходы AMD в мобильном сегменте во II квартале 2020 года.

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Во время отчётной конференции аналитик из JP Morgan и Chase поделился результатами внутреннего опроса, проведённого фирмой среди ИТ-руководителей отрасли. Согласно опросу, многие всё чаще всерьёз обдумывают идею развёртывания процессоров AMD EPYC. Аналитик также спросил AMD, видит ли компания угрозу со стороны ARM в серверном сегменте, особенно в свете отказа Apple от архитектуры x86. Госпожа Су ответила, что вполне уверена: рынок ПК и серверов останется преимущественно за x86, и именно производители чипов должны позаботиться о будущем x86.