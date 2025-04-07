Последние несколько недель были очень насыщенными для WhatsApp: помимо выпуска обновления приложения для iOS, позволяющего установить клиент для обмена сообщениями в качестве приложения по умолчанию для сообщений и звонков на iPhone, компания также внедрила в свои мобильные приложения чатбота с искусственным интеллектом (ИИ), которого, к сожалению, нельзя отключить, но можно удалить из разговоров.

Но это не единственные новые функции, которые появятся в приложении WhatsApp для Android, поскольку новая утечка подтверждает, что сервис обмена сообщениями работает над новым пользовательским интерфейсом для звонков и видеозвонков.

Ребята из специализированного СМИ WABetaInfo обнаружили в последней бета-версии WhatsApp для Android, номер версии которой 2.25.10.16, что клиент обмена сообщениями внедряет новый пользовательский интерфейс для голосовых и видеозвонков.

Как вы можете видеть на скриншотах ниже, первое важное новшество нового пользовательского интерфейса для голосовых и видеозвонков WhatsApp заключается в том, что уведомление, отображаемое в панели уведомлений при получении вызова, теперь включает новую кнопку отключения звука, благодаря которой вы можете принять звонок, одновременно отключив микрофон. Это действительно полезная функция для тех случаев, когда нужно быстро принять вызов, но нет возможности сразу начать разговор с собеседником.

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Еще одно улучшение в новом пользовательском интерфейсе WhatsApp - возможность отключить камеру перед принятием входящего видеозвонка. До сих пор вам приходилось сначала принимать видеозвонок, а затем отключать камеру, но теперь вы можете принять видеозвонок WhatsApp с отключенной камерой. Очевидно, что эта функция идеально подходит для получения видеозвонков с незнакомых номеров, так как позволяет решить, активировать видео или нет, после ответа на звонок.

Наконец, приложение WhatsApp для Android также интегрировало реакцию эмодзи в видеозвонки - функцию, благодаря которой вы сможете реагировать в режиме реального времени, не прерывая разговор, что действительно интересно, особенно в групповых видеозвонках с большим количеством пользователей.