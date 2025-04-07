Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

WhatsApp для Android получает обновление с новым пользовательским интерфейсом

Новый пользовательский интерфейс WhatsApp позволяет принимать вызов, отключив микрофон, отключать камеру перед принятием видеозвонка, а также реагировать на видеозвонки с помощью эмодзи.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Последние несколько недель были очень насыщенными для WhatsApp: помимо выпуска обновления приложения для iOS, позволяющего установить клиент для обмена сообщениями в качестве приложения по умолчанию для сообщений и звонков на iPhone, компания также внедрила в свои мобильные приложения чатбота с искусственным интеллектом (ИИ), которого, к сожалению, нельзя отключить, но можно удалить из разговоров.

Но это не единственные новые функции, которые появятся в приложении WhatsApp для Android, поскольку новая утечка подтверждает, что сервис обмена сообщениями работает над новым пользовательским интерфейсом для звонков и видеозвонков.

Ребята из специализированного СМИ WABetaInfo обнаружили в последней бета-версии WhatsApp для Android, номер версии которой 2.25.10.16, что клиент обмена сообщениями внедряет новый пользовательский интерфейс для голосовых и видеозвонков.

Как вы можете видеть на скриншотах ниже, первое важное новшество нового пользовательского интерфейса для голосовых и видеозвонков WhatsApp заключается в том, что уведомление, отображаемое в панели уведомлений при получении вызова, теперь включает новую кнопку отключения звука, благодаря которой вы можете принять звонок, одновременно отключив микрофон. Это действительно полезная функция для тех случаев, когда нужно быстро принять вызов, но нет возможности сразу начать разговор с собеседником.

реклама



Еще одно улучшение в новом пользовательском интерфейсе WhatsApp - возможность отключить камеру перед принятием входящего видеозвонка. До сих пор вам приходилось сначала принимать видеозвонок, а затем отключать камеру, но теперь вы можете принять видеозвонок WhatsApp с отключенной камерой. Очевидно, что эта функция идеально подходит для получения видеозвонков с незнакомых номеров, так как позволяет решить, активировать видео или нет, после ответа на звонок.

Наконец, приложение WhatsApp для Android также интегрировало реакцию эмодзи в видеозвонки - функцию, благодаря которой вы сможете реагировать в режиме реального времени, не прерывая разговор, что действительно интересно, особенно в групповых видеозвонках с большим количеством пользователей.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

android whatsapp
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
7
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
9
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
45
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
7
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
+
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
8
Издание Forbes назвало Cybertruck от Tesla «крупнейшим провалом за десятилетия» в автопроме
3
Новый Dacia Grand Kombi хочет бросить вызов Passat и Superb практичностью и низкой ценой
+
Samsung готовит к выпуску три модели Galaxy Watch 8
3
Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
+
Casio анонсировала лимитированные часы GM2100 в коллаборации с One Ok Rock
1
Восточная Европа планирует построить на границе с РФ "стену дронов"
3
В России могут построить новую автодорогу до Охотского моря протяжённостью 1261 км
+
В России запустили новый уникальный роботизированный цех по сборке серверного оборудования
2
Польша передала Украине новые терминалы Starlink для связи
+
Разъем питания в MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC оплавился из-за кабеля 12VHPWR, идущего вместе с БП
16
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
2
Audi выпускает обновленный купе-кроссовер Q5 Sportback с новым дизайном
+
Информация о ремейке оригинального Resident Evil просочилась в сеть
+
NVIDIA полностью открыла исходный код PhysX и Flow
4
AMD увеличила долю на рынке процессоров на 16,6% по данным CPU-Z
+
WonderMaker представила на Kickstarter 3D-принтер ZR Ultra 4 печатающий без отходов филамента
+
Инициатива QRAMP и квантовые технологии могут изменить правила игры для Bitcoin
+
TCL представила бюджетную линейку Mini LED телевизоров T7L с частотой 288 Гц
+

Популярные статьи

Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
32
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Обзор телевизора Akai TA55BU700: бюджетный 4К с Android TV за 25 тысяч рублей
41
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
7
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
4
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
6
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
102
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
4
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
2
Пошлины Трампа в США могут повлиять на стоимость продукции Apple
+

Сейчас обсуждают

Евгений Богатов
20:19
Из бескислородной меди. А стоп, она же щас в любых проводах бескислородная...
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
20:19
Кто в здравом уме будет минусить посты за РФ ?? это тебе к трусонюху с его 100500 ботами.Одно дело минусить за посты по компам и прочие,но уж никак не те что направлены за РФ,так что мимо вообще пук
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Евгений Богатов
20:18
А если не только поставить ЗК, но и дальше подключить нормальный усилитель, нормальные колонки нормальными проводами, и поставить проигрываться лослесс, то да, будет слышно. Но большинство слушает я.м...
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Георгий Махалов
20:18
То что он в конкретный момент может запирать 3060 и не самый прожорливый зеон не говорит о его надежности. Про пруфы конкретно че ты хотел я так и не понял P. S. : автор жить не может без того чтобы г...
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Евгений Богатов
20:15
ЭЛТ мониторы не устарели, а перешли в другие области. Поищите профессиональный монитор для фото и видеомонтажа. Топовые модели за дичайшие сотни тысяч денег будут именно ЭЛТ. Но для массрынка они умер...
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Евгений Богатов
20:10
А сколько населённых пунктов менее 60к жителей?
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Георгий Махалов
20:10
Индекс К в целом говорит о повышенных частотах процессора уже с завода. А брать 13900f это деньги и на ветер
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Oxygen89
20:08
Спасибо.Интересно было смотреть обзоры пк,был раздел именно как сейчас на 3DNews компьютер месяца.
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
unhurtable
20:04
Это он не покажет, у него одновременное сжатие сердца и разрыв дупы, впрочем и наоборот тоже неплохо, они там во влажных Мриях все еще вокруг Курской АЭС интервью дают. Кстати, народная примета скоро ...
Bloomberg: В США цена на нефть уже ниже 60 долларов за баррель
Евгений Богатов
20:03
Уши. Отвёрткой.
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем