Августовское обновление безопасности для телефонов Samsung Galaxy M34 5G доступно по всему миру с версией прошивки M346BXXS5CXH1

Готовясь к выходу сентябрьского патча безопасности для лучших телефонов в своем каталоге, Samsung продолжает выкладывать августовское обновление Android на некоторые из своих самых дешевых телефонов, и хорошим доказательством этого является то, что корейский гигант начал выпускать это обновление для телефонов Samsung Galaxy M34 5G по всему миру.

Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, южнокорейский бренд начал выкатывать августовское обновление Android 2024 для Samsung Galaxy M34 5G в различных регионах мира, включая Европу, с версией прошивки M346BXXS5CXH1.

Новое обновление программного обеспечения приносит на Galaxy M34 5G августовский патч безопасности 2024, который исправляет в общей сложности 50 уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, устраняет несколько общих ошибок в пользовательском интерфейсе, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает стабильность и производительность этого телефона.

После получения обновления One UI 6.0 с Android 14 в конце прошлого года, Samsung Galaxy M34 5G, как ожидается, будет обновлен до One UI 6.1.1 в течение следующих нескольких месяцев, а обновление до Android 14 с One UI 7 появится в начале следующего года.

Если у вас Samsung Galaxy M34 5G, и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, это зайти в меню «Настройки» на вашем смартфоне и перейти в раздел «Обновление ПО».

Как только оно станет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» и позвольте One UI обновить ваше устройство последним патчем безопасности для Android.