Компания Counterpoint Research, специализирующаяся на анализе рынка телефонии, опубликовала список 10 самых продаваемых телефонов в мире. Сюрприз преподнесла компания Xiaomi.

Как и ожидалось, Samsung и Apple возглавили топ-10 самых продаваемых смартфонов во всем мире во втором квартале 2024 года. Но в отчете Global Monthly Handset Model Sales Tracker от Counterpoint Research за этот квартал нас ждет сюрприз: Xiaomi ворвалась в топ, где исторически доминируют Samsung и Apple.

И снова Samsung и Apple подтвердили свой успех, заняв девять мест. Но, как вы увидите в ниже, Xiaomi занимает восьмое место благодаря Redmi 13C, телефону, который взял продажи штурмом.

В опубликованном отчете мы можем увидеть сравнение продаж телефонов во втором квартале 2023 и 2024 годов. И мы видим, что Apple продолжает лидировать со своим семейством iPhone, но с чуть меньшим объемом продаж, чем в прошлом году. Кроме того, мы видим, что iPhone 14 получает меньше продаж и значительно падает в продажах по сравнению с iPhone 13 в 2023 году.

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В случае с Samsung корейская компания достигает объема продаж, очень похожего на тот, что был в 2023 году. Кроме того, Samsung снова ставит свой самый мощный телефон на первое место, а остальное заполняет своими бестселлерами среднего и высокого классов. Несомненно, запуск семейства A полностью изменил ситуацию.

Но главным сюрпризом стала компания Xiaomi, которой удалось занять достойное восьмое место со своим Redmi 13C, нарушив гегемонию, сохранявшуюся на протяжении многих кварталов. Азиатский производитель и так продает больше всего мобильных телефонов в нашей стране и является одним из ведущих мировых производителей.

И тот факт, что ей удалось вывести один из своих смартфонов в топ самых продаваемых смартфонов в мире, дает понять, насколько хорошо идут дела у производителя, и наверняка компания продолжит представлять модели в ежеквартальном топе, который публикует CounterPoint Research.