Это изменение станет большим улучшением в развитии этой кастомизации Android

Одним из самых заметных пользовательских интерфейсов в экосистеме Android является One UI от Samsung. Однако, несмотря на хорошие характеристики, в этой платформе все еще не хватает некоторых функций, которые давно востребованы пользователями смартфонов и планшетов корейской компании. Одной из таких функций является вертикальная панель приложений, которая может вскоре появиться на устройствах Galaxy.

One UI версии 7.0 может принести эту новую опцию в качестве одной из своих больших новых возможностей. По словам официального главы отдела разработки Good Lock, в следующей крупной версии кастомизации корейской компании это изменение появится, что стало известно в ответ на вопрос пользователя о возможности вернуть эту функцию в модуль Good Lock Home Up.

До сих пор стандартная панель запуска приложений в One UI не имела вертикального выравнивания, поэтому она была предложена в качестве опции в модуле Good Lock "Домой". Те, кто использует рассмотренную нами настройку, могут использовать эту функцию для изменения выравнивания панели приложений, что является полезным промежуточным шагом.

Однако недавно эта функция была удалена, и теперь мы знаем, почему. Поскольку One UI 7.0, очевидно, принесет вертикальную панель приложений, функция Home Up больше не понадобится, как вы могли бы ожидать. Хорошая новость, за исключением телефонов и планшетов Galaxy, для которых последним обновлением стало One UI 6.

Внедрение этой функции не только улучшит общий пользовательский опыт, но и продемонстрирует постоянное стремление Samsung к инновациям и удовлетворению потребностей клиентов. Регулярные обновления и усовершенствования программного обеспечения - важнейшая составляющая успеха на конкурентном рынке мобильных устройств.

Все указывает на то, что это произойдет через несколько недель после Google I/O 2024, по крайней мере, в тестовой версии. Как правило, Samsung ведет себя подобным образом, всегда открывая программу бета-тестирования заранее, чтобы можно было проверить, все ли идет как надо в обновлении. Не исключено, что стабильная версия One UI 7.0 на базе Android 15 выйдет в четвертом квартале этого года, так что никаких изменений в поведении корейской компании не произойдет.

Пользователи устройств Galaxy от известной корейской компании наверняка будут рады появлению новой версии One UI, в которой появится долгожданная опция вертикальной панели приложений. Это изменение обеспечит пользователям большую гибкость и возможность настройки, что позволит им еще больше адаптировать свой пользовательский опыт к индивидуальным предпочтениям.