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ASUS ROG Falchion RX — компактная и тонкая «механика» с оптическими переключателями

ASUS объявила о старте продаж новой беспроводной низкопрофильной игровой клавиатуры ROG Falchion RX
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ASUS, ведущий мировой производитель компьютерной техники и аксессуаров для геймеров, анонсировал старт продаж своей последней инновации – игровой клавиатуры ROG Falchion RX. Новинка обещает революционные функции и возможности, которые обеспечат геймерам и энтузиастам максимальное удовольствие от игрового процесса.

ROG Falchion RX представляет собой беспроводную низкопрофильную клавиатуру в формате 65%, что делает ее компактной и удобной для использования в любых условиях. Она лишена цифрового блока, что позволяет сэкономить место на столе и обеспечивает более эргономичную позицию рук во время игры.

Клавиатура оборудована уникальными оптическими переключателями ROG RX, которые гарантируют быстрый и точный отклик при нажатии на клавиши. С высотой срабатывания 1,5 мм для синих переключателей и 1 мм для красных, ROG RX обеспечивает идеальное сочетание мгновенной реакции и комфортного нажатия.

Верхняя панель клавиатуры включает в себя инновационную сенсорную панель, которая позволяет управлять громкостью, медиа-воспроизведением и RGB-подсветкой непосредственно с клавиатуры, обеспечивая максимальное удобство и функциональность.

ROG Falchion RX поддерживает три различных способа подключения: фирменную беспроводную технологию ROG SpeedNova с минимальной задержкой, Bluetooth для одновременного подключения до трех устройств, а также USB-кабель для стабильной работы без задержек.

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Клавиатура обеспечивает возможность локального хранения до шести профилей, что позволяет настроить ее под свои индивидуальные предпочтения и использовать с различными устройствами, включая как Windows-платформы, так и macOS.

ASUS ROG Falchion RX уже доступна для приобретения на китайском рынке по цене около 180 долларов за версию с красными оптическими переключателями и 195 долларов за версию с синими. Ожидается, что клавиатура скоро появится и на других рынках по всему миру.

С момента своего выпуска ROG Falchion RX привлекает внимание геймеров своим инновационным дизайном, передовыми технологиями и высоким качеством исполнения. Эта клавиатура обещает стать незаменимым аксессуаром для всех, кто стремится к лучшим игровым результатам и комфортному использованию виртуального пространства.

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