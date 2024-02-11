Мошенники в Гонконге с помощью технологии Deepfake выманили $25,6 млн у сотрудника транснациональной компании, используя обманные приемы, имитирующие видеозвонок с высшими руководителями компании.

В основе их схемы лежал продуманный план: мошенники получили контакты сотрудника с полномочиями, а затем, под видом финансового директора и других представителей компании, провели видеозвонок с инструкциями о переводе денег. Чтобы замаскировать свои действия, злоумышленники создали Deepfake видео, симулируя присутствие реальных лиц руководства компании.

Жертва, убедившись в подлинности участников "собрания", осуществила 15 переводов на общую сумму в $25,6 млн на разные счета в гонконгских банках.

После раскрытия инцидента, полиция Гонконга начала расследование, в ходе которого они обратили внимание на опасность использования Deepfake технологии в криминальных схемах. Хотя название компании не разглашается, сотрудники высказались о необходимости внедрения дополнительных мер безопасности.

Рекомендации включают в себя проверку личности собеседников, задавая личные вопросы, а также использование секретных фраз или дополнительных методов аутентификации во время телефонных или видеозвонков.

Этот случай подчеркивает важность бдительности и защиты данных в корпоративной среде, особенно в условиях постоянно развивающихся технологий мошенничества.