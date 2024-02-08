В сети Reddit и на социальной платформе X появились утечки информации о недавно анонсированном смартфоне Nothing 2a, вызвавшие бурное обсуждение среди энтузиастов и аналитиков мобильной индустрии. Несмотря на быстрое удаление фотографий, сохраненные снимки дали возможность оценить общий дизайн устройства, который, согласно инсайдерским данным, включает в себя защитный чехол и модуль камеры, соответствующий предыдущим утечкам.

Пользователь Reddit под ником rajeev_i_am также поделился схематическим изображением смартфона, подтверждающим некоторые детали его внешнего вида. Вместе с тем, в соцсети X был опубликован качественный рендер будущей новинки, где четко видны характеристики камер и даже катушка для беспроводной зарядки, размещенная под прозрачной задней панелью.

Кроме того, стали доступны ожидаемые технические характеристики смартфона. Согласно утечкам, Nothing Phone (2a) будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и процессором MediaTek Dimensity 7200. Новинке приписываются высококачественные камеры, включая 50-мегапиксельные датчики Samsung GN9 и JN1, а также фронтальную камеру Sony IMX615. Ожидается, что смартфон появится в белом и чёрном цветовых исполнениях.

Несмотря на все утечки, официальная дата премьеры устройства пока не объявлена. Однако, согласно слухам, компания Nothing может представить свой новый смартфон на технологической выставке MWC, которая пройдет в период с 26 по 29 февраля. В ожидании официального анонса фанаты марки с нетерпением следят за каждой новой утечкой, ожидая, что Nothing 2a привнесет в мир мобильных технологий нечто совершенно новое и уникальное.