Свежая сборка 23H2 (22631.2715) тестировалась с драйвером NVIDIA GameReady 545.92

Имеется убеждение, что обновления операционной системы Windows могут привести к замедлению её работы, и некоторые предлагают отключать их сразу после установки. Группа журналистов с портала Neowin решила провести тщательный эксперимент для проверки данной гипотезы, используя Windows 11 версий 22H2 и 23H2. Тестовый компьютер был подвергнут бенчмарк-тестированию после чистой установки обеих версий операционной системы.

реклама

Для более детального исследования, была использована последняя сборка 23H2 (версия 22631.2715) с драйвером NVIDIA GameReady 545.92, а также октябрьская версия 22H2 (версия 22621.2468) с актуальным на тот момент драйвером NVIDIA GameReady 538.58.

Первые результаты тестов свидетельствуют о том, что новая версия операционной системы превосходит предыдущую. В тесте 3DMark Time Spy (DirectX 12) она набрала на 2% и 4,4% больше баллов, чем осенняя сборка. В Fire Strike Extreme (DirectX 11) свежий билд также оказался впереди с небольшим отрывом (0,5% в общем зачёте и 0,15% при оценке физики). В рамках PCMark 10 ситуация выглядит иначе — сборка 22H2 лидировала в 6 из 11 тестов, включая обработку электронных таблиц и работу с текстовыми документами.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Однако новая версия 23H2 показала лучшие результаты в тестах рендеринга и визуализации. Журналисты подчеркнули, что возможное влияние на результаты тестов могли оказать драйверы оборудования. В итоге, после тщательного анализа, эксперты не обнаружили доказательств снижения производительности в новой версии операционной системы и посоветовали пользователям обновляться без опасений.