Из неё успел вырваться корональный выброс прямо в нашу сторону

На поверхности Солнца была обнаружена огромная корональная дыра, превышающая в диаметре Юпитер в пять раз. Это впечатляющее явление было зарегистрировано впервые 2 декабря, и за сутки её ширина достигла внушительных 800 тысяч километров. Начиная с 4 декабря, эта аномалия направлена непосредственно к Земле.

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Эксперты, проанализировав ситуацию, первоначально прогнозировали возможное возникновение сильной геомагнитной бури. Подобное явление могло вызвать нарушения в радиосвязи, сопровождаемые интенсивными полярными сияниями в течение нескольких дней. Однако последующие наблюдения указывают на то, что солнечный ветер, хоть и имеет высокую скорость, не оказался столь разрушительным, как ожидалось.

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На данный момент астрономы не в состоянии точно определить, сколько времени корональная дыра продержится на поверхности Солнца. Предыдущий опыт наблюдений за подобными аномалиями свидетельствует о том, что они, как правило, сохраняются в течение более чем одного солнечного оборота.